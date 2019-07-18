Строительство железной дороги Таджикистан—Афганистан—Туркменистан будет продолжено

CA-NEWS (TJ) - Таджикистан и Афганистан достигли договоренности относительно строительства железной дороги, которая свяжет две страны с Туркменистаном. Межправкомиссия по торгово-экономическому сотрудничеству между Таджикистаном и Афганистаном обсудила этот вопрос в начале июля на заседании в Душанбе, передает «Asia-Plus» со ссылкой на замминистра транспорта РТ Сухроба Мирзозода.

Он отметил, что в настоящее время совместная таджикско-афганская рабочая группа ведет работу по подготовке соглашения, которое подпишут в конце лета. Тогда начнутся обсуждения по финансированию проекта.

Маршрут будущей железной дороги уже согласован сторонами. Он будет пролегать от района Джалолиддина Балхи до Нижнего Пянджа и далее до афганских Шерхан Бандар – Кундуз – Мазори Шариф – Шибиргон – Андхой – Окина.

Меморандум о строительстве железной дороги Таджикистан – Афганистан – Туркменистан был подписан в марте 2013 года президентами трех стран.

Первую очередь этой дороги – Атамырат-Ымамназар (Туркменистан) – Акина (Афганистан) – запустили в конце 2016 года при участии президентов двух стран.

Однако правительство Туркменистана не одобрило подписанный Таджикистаном и Афганистаном протокол о дальнейшей реализации проекта по строительству железной дороги.

Между Таджикистаном и Афганистаном существовали спорные моменты по выбору маршрута через территорию Афганистана. Были предложены два варианта.

Протяженность короткого маршрута, который предложил Таджикистан, составлял 160 километров. Предложенный афганской стороной маршрут составлял свыше 500 километров.

В итоге сторонам удалось договориться и подписать соответствующий протокол. В 2014 году они направили его на подписание правительству Туркменистана.

Также оставалось под вопросом строительство таджикско-афганского участка в связи с ситуацией на афганской территории: Азиатский банк развития, который ранее взял на себя финансирование прокладки афганского участка этой дороги, приостановил поддержку этого проекта из-за напряженной обстановки в соседней стране.

Ранее АБР выделил $9 млн. грантовых средств для разработки технико-экономического обоснования будущей железной дороги.