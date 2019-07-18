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  18 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Касым-Жомарт Токаев пригласил Халтмаагийна Баттулгу в Казахстан

CA-NEWS (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил президенту Монголии Халтмаагийн Баттулге поздравление с весенним праздником Наадам и пригласил его посетить Казахстан в любое удобное ему время, передает Montsame.

Отметив с удовлетворением эффективное развитие взаимопонимания между народами Казахстана и Монголии и дружеских отношений между двумя государствами, Токаев в поздравлении выразил уверенность в том, что двустороннее сотрудничество также будет процветать в будущем и способствовать дальнейшему укреплению благосостояния народов двух стран.

«Более того, хотел бы выразить Вам признательность за ваше поздравительное письмо по случаю моего назначения на должность президента Республики Казахстан. В то же время в целях стимулирования дружественных отношений между нашими странами хотел бы пригласить Вас посетить Казахстан в любое удобное для вас время», - говорится в поздравлении.

По случаю национального праздника Наадам председатель Сената парламента РК Дарига Назабаева и министр иностранных дел Бейбут Атамкулов также направили приветствия своим монгольским коллегам спикеру парламента Гомбожавын Занданшатару и министру иностранных дел Дамдины Цогтбаатару.
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