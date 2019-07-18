Склад горит в Алматы. Его тушат с вертолета (видео)

- Казахстан, происшествия
- 10:18, 18 июля 2019
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- Обновлено: 10:20, 18 июля 2019
CA-NEWS (KZ) - Утром 18 июля в Алматы загорелось складское помещение, передает Zakon.kz.
Официальный представитель ДЧС г. Алматы Сандугаш Баймухамбетова сообщила, что в 07:45 часов на пульт "101" ДЧС г. Алматы поступило сообщение о горении складского помещения по адресу: Жетысуский район, ул.Омарова, 12в/1.
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18.07.2019г. в 07:45 часов на пульт "101" ДЧС г. Алматы поступило сообщение о горении складского помещения по адресу: Жетысуский район, ул.Омарова 12в/1. Пожарные расчеты на месте. Силы и средства наращиваются по повышенному номеру. Дополнительная информация будет позже. Сандугаш Баймухамбетова официальный представитель ДЧС г. Алматы.
Как сообщили в пресс-службе ДЧС города, пожар тушат с вертолета. Для этого подняли борт АО "Казавиаспас".
По предварительной информации горит склад лакокрасочных изделий.