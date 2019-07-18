Склад горит в Алматы. Его тушат с вертолета (видео)

CA-NEWS (KZ) - Утром 18 июля в Алматы загорелось складское помещение, передает Zakon.kz.

Официальный представитель ДЧС г. Алматы Сандугаш Баймухамбетова сообщила, что в 07:45 часов на пульт "101" ДЧС г. Алматы поступило сообщение о горении складского помещения по адресу: Жетысуский район, ул.Омарова, 12в/1.

Как сообщили в пресс-службе ДЧС города, пожар тушат с вертолета. Для этого подняли борт АО "Казавиаспас".

По предварительной информации горит склад лакокрасочных изделий.