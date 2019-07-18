РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  18 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Склад горит в Алматы. Его тушат с вертолета (видео)

CA-NEWS (KZ) -  Утром 18 июля в Алматы загорелось складское помещение, передает Zakon.kz.

Официальный представитель ДЧС г. Алматы Сандугаш Баймухамбетова сообщила, что в 07:45 часов на пульт "101" ДЧС г. Алматы поступило сообщение о горении складского помещения по адресу: Жетысуский район, ул.Омарова, 12в/1.

Как сообщили в пресс-службе ДЧС города, пожар тушат с вертолета. Для этого подняли борт АО "Казавиаспас".

По предварительной информации горит склад лакокрасочных изделий.

ддд

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • В Казахстане выявлен факт лоббирования медицинской системы DamuMed
  • Минздрав Таджикистана не смог получить лицензию на сбор смолы ферулы. Его рекомендовали покупать у компании зятя президента
  • Гражданин Узбекистана пытался незаконно вывезти из России двух леопардов и тигра
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×