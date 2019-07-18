В Ташкенте после прививки скончался 3-месячный младенец. Минздрав отрицает, что вакцинация является причиной смерти

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане в соцсетях появилась информация о том, что 3-месячный младенец скончался после получения прививки от полиомиелита, ротавирусной и пневмококковой инфекции в местной поликлинике. В Минздраве республики дали комментарий по этому поводу.

В министерстве подтвердили, что ребенок получал прививку. "12 июля 2019 года 3-месячная М.Н. получила вакцину против полиомиелита, ротавирусной и пневмококковой инфекции в семейной поликлинике № 40 Шайхантахурского района. Прививка осуществлялась медсестрой М. Рахматовой. Было также установлено, что после вакцинации в течении двух дней у ребенка поднималась температура до 38 градусов. После ухудшения состояния ребенка в 3:00-5:00 на третий день (15 июля) была вызвана скорая помощь, которая по приезду констатировала биологическую смерть", - отмечается в официальном сообщении.

"После вакцины температура поднимается, и это нормальное явление. Нам предстоит узнать в каких условиях находился ребенок в течение двух последних дней. Наши вакцины полностью отвечают международным стандартам и являются качественными. Кроме того, остальные 51 ребенок, которые также получили эту прививку не обращались к врачам с проблемами. По предварительным данным, ребенок умер не от вакцины. В настоящее время проводится судебно-медицинская экспертиза с целью выяснения причины смерти. По предварительным данным, ребенок умер не из-за вакцины", — заключили в Минздраве.



