Бывший король Малайзии развелся с «Мисс Москва – 2015» через год после свадьбы, – СМИ

Мухаммад V и Оксана Воеводина

CA-NEWS (CA) - Бывший король Малайзии Мухаммад V, отрекшийся от престола в конце 2018 года, развелся с россиянкой Оксаной Воеводиной, победительницей конкурса красоты «Мисс Москва – 2015», пишет «РИА Новости» со ссылкой на источники.

По информации СМИ, документы о разводе были поданы в суд Сингапура 22 июня, процедура оформления завершилась 1 июля.

Причину расторжения брака издание не называет, но отмечает, что, согласно опубликованному в соцсетях свидетельству, стороны оформили один из самых строгих разводов в исламе, который называют «неотменяемым».

Таким образом, пара может вновь вступить в брак, только если женщина выйдет замуж за другого мужчину и он по своей воле разведется с ней или скончается.

Сам Мухаммад V еще не подтвердил эту информацию.

Мухаммад V женился на Оксане Воеводиной в ноябре прошлого года. До этого, в апреле, россиянка приняла ислам и взяла имя Рихана. Торжество отметили в концертном зале «Барвиха Luxury Village» в Подмосковье.

В январе этого года Мухаммад V неожиданно для всех отрекся от престола, сохранив свой статус наследственного правителя штата Келантан, куда он вскоре вернулся.

Двадцать первого мая у пары родился мальчик, его назвали Тенку Исмаил Леон Петра Бин Тенку Мухаммад V Фарис Петра.

В одной из публикаций на своей странице в инстаграме Воеводина назвала сына «наследным принцем султаната Келантан и будущим королем Малайзии».