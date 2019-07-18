РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  18 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Двух гражданок Узбекистана осудят за похищение младенца в Петербурге

CA-NEWS (UZ) -  Дело о похищении годовалого ребенка направлено на рассмотрение в Красносельский районный суд Петербуга. В преступлении подозревают двух мигранток из Узбекистана, сообщили местные СМИ.

Как полагает следствие, в 2018 году женщины договорились за деньги помочь беременной землячке. Будущая мать не хотела воспитывать ребенка и собиралась отказаться от него, сообщает прокуратура Петербурга.

Согласно плану, женщины должны были забрать ребенка после выписки и передать его другим людям за деньги. Однако их землячка сразу после родов изменила решение и передумала отдавать младенца.

Мигрантки отказываться от плана не собирались. Женщины похитили ребенка и скрылись с ним.

Сейчас им грозит до 12 лет лишения свободы.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • В Ташкенте состоится международный конкурс «Мир науки и техники» стран ШОС
  • Монголия и Испания будут развивать сотрудничество в области охраны окружающей среды
  • Минздрав Таджикистана не смог получить лицензию на сбор смолы ферулы. Его рекомендовали покупать у компании зятя президента
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×