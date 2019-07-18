Двух гражданок Узбекистана осудят за похищение младенца в Петербурге

CA-NEWS (UZ) - Дело о похищении годовалого ребенка направлено на рассмотрение в Красносельский районный суд Петербуга. В преступлении подозревают двух мигранток из Узбекистана, сообщили местные СМИ.

Как полагает следствие, в 2018 году женщины договорились за деньги помочь беременной землячке. Будущая мать не хотела воспитывать ребенка и собиралась отказаться от него, сообщает прокуратура Петербурга.

Согласно плану, женщины должны были забрать ребенка после выписки и передать его другим людям за деньги. Однако их землячка сразу после родов изменила решение и передумала отдавать младенца.

Мигрантки отказываться от плана не собирались. Женщины похитили ребенка и скрылись с ним.

Сейчас им грозит до 12 лет лишения свободы.