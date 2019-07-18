В Португалии и Турции скончались два гражданина Узбекистана

CA-NEWS (UZ) - По информации посольства Узбекистана в Мадриде, 15 июля 2019 года в провинции Фаро (Португалия) в результате сердечного приступа скончался гражданин Узбекистана С.А. Об этом сообщила пресс-служба МИД Узбекистана.

Немного ранее, 13 июля в медицинском учреждении «Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastenesi» в Стамбуле (Турция) скончалась гражданка Узбекистана Г.Н., которая ранее была госпитализирована в связи с резким ухудшением состояния здоровья.

Генконсульство взяло указанную ситуацию на контроль и оказывает соответствующую консульско-правовую помощь родственникам для отправки тел соотечественников на родину для дальнейшего захоронения.