Fitch Ratings оценили кредитоспособность Монголии на уровне B

CA-NEWS (MNG) - Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings 4 июля представило отчет о кредитном рейтинге Монголии, передает «Монцамэ».

По данным агентства, кредитный рейтинг Монголии сохраняется на прежнем уровне, в частности, долгосрочный кредитный рейтинг оценен на уровне «B» (невысокий уровень кредитоспособности) также, как и краткосрочный кредитный рейтинг.

На это повлияли такие показатели как ВВП на душу населения, индикаторы госуправления, также оценка «В», полученная в критерии благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности, что больше по сравнению с другими странами, включенными в список кредитного рейтинга.

Справка

Fitch Ratings Inc. – американская корпорация, известная в основном как рейтинговое агентство.

Главная задача – предоставление мировым кредитным рынкам независимых и ориентированных на перспективу оценок кредитоспособности, аналитических исследований и данных.

Шкала кредитных рейтингов:

Инвестиционный класс

AAA – Наивысший уровень кредитоспособности

AA – Очень высокий уровень кредитоспособности

A – Высокий уровень кредитоспособности

BBB – Достаточный уровень кредитоспособности

Спекулятивный класс

BB – Уровень кредитоспособности ниже достаточного

B – Существенно недостаточный уровень кредитоспособности

CCC – Возможен дефолт

CC – Высокая вероятность дефолта

C – Дефолт неизбежен

RD – Ограниченный дефолт

D – Дефолт