Fitch Ratings оценили кредитоспособность Монголии на уровне B

CA-NEWS (MNG) - Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings 4 июля представило отчет о кредитном рейтинге Монголии, передает «Монцамэ».
По данным агентства, кредитный рейтинг Монголии сохраняется на прежнем уровне, в частности, долгосрочный кредитный рейтинг оценен на уровне «B» (невысокий уровень кредитоспособности) также, как и краткосрочный кредитный рейтинг.
На это повлияли такие показатели как ВВП на душу населения, индикаторы госуправления, также оценка «В», полученная в критерии благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности, что больше по сравнению с другими странами, включенными в список кредитного рейтинга.
Справка
Fitch Ratings Inc. – американская корпорация, известная в основном как рейтинговое агентство.
Главная задача – предоставление мировым кредитным рынкам независимых и ориентированных на перспективу оценок кредитоспособности, аналитических исследований и данных.
Шкала кредитных рейтингов:
Инвестиционный класс
AAA – Наивысший уровень кредитоспособности
AA – Очень высокий уровень кредитоспособности
A – Высокий уровень кредитоспособности
BBB – Достаточный уровень кредитоспособности
Спекулятивный класс
BB – Уровень кредитоспособности ниже достаточного
B – Существенно недостаточный уровень кредитоспособности
CCC – Возможен дефолт
CC – Высокая вероятность дефолта
C – Дефолт неизбежен
RD – Ограниченный дефолт
D – Дефолт