Во время тушения пожара на складе в Алматы произошло несколько вспышек и взрывов

Фото: Zakon.kz

CA-NEWS (KZ) - Во время тушения пожара на складе в Алматы произошло несколько вспышек и взрывов. Об этом пишет Zakon.kz, ссылаясь на генерал-майора противопожарной службы Серика Аубакирова.

По его словам, пожар произошел на складе лакокрасочных материалов, куда 17 июля доставили три железнодорожных вагона краски. По предварительным подсчетам, в помещении находится около 200 тонн материалов.

«Гарнизон работает по третьему повышенному номеру вызова. Во время тушения произошло несколько вспышек и взрывов, привлекли авиацию, работаем с воздуха и с земли. Работают два вертолета: один службы спасения Алматы, другой – КЧС МВД РК. Пока причину не можем назвать. Очень высокая температура, не можем понять, откуда началось. Рядом частный сектор, огонь держим, чтобы не перешло на частные дома, и с южной стороны есть склад, на который может распространиться. Площадь склада ориентировочно 400 квадратных метров, мы пожар удержим», – сообщил Серик Аубакиров.

18 июля в 07:45 часов на пульт «101» ДЧС г. Алматы поступило сообщение о горении складского помещения по адресу: Жетысуский район, ул.Омарова 12в/1.

В борьбе с огнем задействованы 67 сотрудников и 27 единиц техники службы пожаротушения Алматы, а также вертолеты АО «Казавиаспас» и службы спасения, оборудованные водосливными устройствами для тушения пожара.

На данный момент произведено 14 сбросов воды.