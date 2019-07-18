Китайская ТВЕА завершает строительство предприятия по добыче золота в Таджикистане

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CA-NEWS (TJ) - Новый завод по добыче золота в Айнинском районе начнет работу в ближайшее время. Предприятие принадлежит китайской компании «ТВЕА Душанбе горная промышленность», которая занимается разработкой рудников «Восточный Дуоба» и «Верхний Кумарг», сообщили Радио Озоди в главном управлении геологии Таджикистана.

Предприятие по добыче и переработке золота, строительство которого почти завершено, находится рядом с месторождениями «Восточный Дуоба» и «Верхний Кумарг» в Айнинском районе Согдийской области. На новом предприятии, по словам таджикских властей, постоянной работой будут обеспечены сотни специалистов отрасли.

Сообщается, что лицензию на разработку золотоносного рудника "Верхний Кумарг" китайская компания получила в начале прошлого года. До этого правительство Таджикистана предоставило ТВЕА право на разработку месторождения "Восточный Дуоба", который тоже находится на территории Айнинского района.

Мирали Ташрифов, заведующий отделом геологического контроля Главного управления геологии при правительстве Таджикистана, считает экономически выгодным строительство предприятия рядом с рудниками. «Исходя из того, что добыча и переработка золота состоит из нескольких этапов, выгоднее, конечно построить предприятие рядом с рудниками», говорит он. По его словам, раньше иностранные компании вывозили сырье для переработки золота за пределы Таджикистана. Однако президент Эмомали Рахмон в 2015 году распорядился выдать лицензии на добычу драгметаллов только тем компаниям, которые займутся их переработкой внутри страны. «Но мы не знаем, какая часть конечного продукта этих компаний остается в Таджикистане», говорит Мирали Ташрифов.

Согласно достигнутым договоренностям, китайская компания ТВЕА имеет право на добычу золота из рудников «Восточный Дуоба» и «Верхний Кумарг» до тех пор, пока не возместит потраченные на строительство ТЭЦ «Душанбе-2» средства. Общая стоимость этого объекта составила $349 млн., из которых лишь $17,4 млн. - вклад таджикского правительства.

По подсчетам ТВЕА, общая площадь рудников «Восточный Дуоба» и «Верхний Кумарг» составляет 15,4 квадратного километра, доказанные запасы золота - 51,7 тонны, а подлежащие исследованию запасы - 117,16 тонны.

Напомним, добычей золота в Таджикистане занимаются и другие китайские компании. К примеру, Zi jin Mining Group Co., Ltd в 2007 году приобрела 75% акций крупнейшего золотодобытчика Таджикистана – СП "Зарафшон", на долю которого приходится более 70% от общего объема добываемого в Таджикистане золота, а корпорация China Nonferrous Gold Limited владеет 100% акций золотодобывающего предприятия "Пакрут".

В 2018 году в Таджикистане было произведено более 6,4 тонны золота – это почти на 17% больше показателя 2017 года.

Начальник Главного управления геологии при правительстве Таджикистана Илхомджон Оймухаммадзода 17 июля на пресс-конференции в Душанбе заявил, что еще две иностранные компании получили лицензии на добычу драгметаллов на территории страны. «Таджикско-китайская горнопромышленная компания» получила разрешение на разведку месторождений свинцово-цинковых руд Агба и Секабата и золотого рудника Боярбек. Совместное таджикско-канадское предприятие «Апрелевка»займется изучением золотых месторождений в Бободжон Гафуровском и Матчинском районах.

Тем временем таджикские экологи считают, что предприятия по добыче и переработке драгметаллов наносят колоссальный ущерб окружающей среде. Они сетуют на то, что руководство компаний не разрешает им проверить установленные на предприятиях оборудования на предмет соответствия экологическим нормам. «То, что на этих предприятиях добываются драгоценные металлы, это, конечно, хорошо для экономики страны, но власти всегда должны помнить и о вреде этих производств для населения и окружающей среде», говорит эколог Парвиз Давлатов.

По данным Государственного комитета по инвестициям и управлению госимуществом Таджикистана, в стране выявлено и разведано более 600 месторождений полихимических, редких и благородных металлов, которые частично подготовлены к промышленному освоению. В разработке в настоящее время находятся около 100 месторождений.