Узбекистан установил партнерство с Колумбийским университетом США

CA-NEWS (UZ) - 16 июля в Нью-Йорке проведена встреча первого заместителя председателя Сената Олий Мажлиса Узбекистана Содика Сафоева с директором Центра подготовки руководящих кадров государственных учреждений Колумбийского университета Уилямом Эмики.

В ходе встречи состоялся конструктивный обмен мнениями по реализации совместных образовательных программ в сфере подготовки и повышения квалификации кадров, работающих в государственных и частных организациях финансовой отрасли, сообщил МИД.

По итогам проведенных переговоров подписан Меморандум между Колумбийским университетом и Агентством по развитию рынка капитала о реализации образовательных программ и повышению финансовой грамотности.

Меморандум стал первым документом подписанным Узбекистаном с Колумбийским университетом. Он предусматривает долгосрочное системное сотрудничество сторон в сфере подготовки кадров руководящего звена. В рамках документа стороны приняли решение наладить сотрудничество в области проведения совместных экономических исследований и других направлений академической деятельности. Сферы общего интереса включают обеспечение поддержки программ повышения финансовой грамотности, обмен знаниями в виде поведения лекций, встреч, семинаров, симпозиумов и конференций.

В качестве первого шага в реализации Меморандума планируется организация визита Уильяма Эмики в Узбекистан осенью текущего года для проведения серии семинаров и тренингов для руководящего состава органов госуправления, вовлеченных в финансово-экономическую деятельность страны. Кроме того, Агентство по развитию рынка капитала будет включено в качестве партнера в исследовательской программе «Capstone Projects» для студентов Колумбийского университета, получающих докторскую степень по финансовым и инвестиционным направлениям.

Колумбийским университет – одно из старейших учебных заведений в США, основан в 1754 году. Входит в список восьми лучших американских вузов. Среди выпускников – ряд известных ученых, общественных и политических деятелей, в том числе 3 президента США и 29 глав зарубежных государств, а также 96 лауреатов Нобелевской премии.