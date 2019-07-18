Таджикская милиция разыскивает особо опасного преступника-рецидивиста

CA-NEWS (TJ) - Управление министерства внутренних дел Таджикистана по городу Душанбе просит граждан оказать содействие в поиске особо опасного преступника.

Как сообщает пресс-центр Управления МВД РТ по городу Душанбе, по подозрению в совершении тяжкого преступления разыскивается уроженец столицы Алиматов Акмал Оибходжаевич.

Отмечается, что ранее указанный гражданин был четырежды судим – трижды в Таджикистане за хулиганство и грабеж и в России – за незаконное пересечение государственной границы.

В настоящее время Акмал Алиматов разыскивается по подозрению в совершении особо тяжкого преступления против здоровья человека.

В этой связи столичная милиция просит граждан, имеющих информацию о местонахождении А.Алиматова позвонить на телефоны доверия 221-15-00.

Граждан, которые окажут содействие в поимке подозреваемого, ждет вознаграждение, отмечается в сообщении.