Таджикская милиция разыскивает особо опасного преступника-рецидивиста

- Таджикистан, происшествия
- 13:19, 18 июля 2019
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CA-NEWS (TJ) - Управление министерства внутренних дел Таджикистана по городу Душанбе просит граждан оказать содействие в поиске особо опасного преступника.
Как сообщает пресс-центр Управления МВД РТ по городу Душанбе, по подозрению в совершении тяжкого преступления разыскивается уроженец столицы Алиматов Акмал Оибходжаевич.
Отмечается, что ранее указанный гражданин был четырежды судим – трижды в Таджикистане за хулиганство и грабеж и в России – за незаконное пересечение государственной границы.
В настоящее время Акмал Алиматов разыскивается по подозрению в совершении особо тяжкого преступления против здоровья человека.
В этой связи столичная милиция просит граждан, имеющих информацию о местонахождении А.Алиматова позвонить на телефоны доверия 221-15-00.
Граждан, которые окажут содействие в поимке подозреваемого, ждет вознаграждение, отмечается в сообщении.