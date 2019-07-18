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  18 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Узбекистан готовит вторую операцию по возвращению своих граждан из Сирии

CA-NEWS (UZ) -  Узбекистан готовится ко второй операции по возвращению 177 своих граждан из Сирии. Об этом сообщает проект Института по освещению войны и мира Cabar.asia, ссылаясь на информацию узбекских спецслужб.

По данным Службы государственной безопасности, «они находятся в лагере «Аль-Хол» в сирийской провинции Хасека. Их личности уже установлены. Среди них 48 женщин, остальные – дети, среди которых трое сирот».

Ранее сообщалось, что 30 мая 156 узбекских женщин и детей были доставлены из Сирии в Ташкент специальным рейсом в рамках гуманитарной операции «Мехр».

Сообщалось, что в операции оказали помощь ряд зарубежных стран и международных организаций, включая Красный Крест и ЮНИСЕФ.

По сообщению пресс-службы президента Узбекистана, Шавкат Мирзиёев лично дал приказ о возвращении граждан из Сирии. Позже Мирзиёев признал, что процесс возвращения был сложным.

«Не было так просто их вернуть. Вернули с большими трудностями. Самолет, который мы отправили, вернули с полпути. Мне самому позвонили и сказали, что собьют самолет. Я приказал посадить самолет в Азербайджан. Чтобы забрать женщин мы отправили пять автобусов, вернулись только два. Многих женщин не дали», - отметил президент в ходе 20-го заседания Сената.

По словам главы государства, причина того, что узбекистанцы уехали в зону боевых действия заключается в отсутствии условий в стране. Президент заявил тогда, что необходимо устранить эти причины.

По сообщениям, некоторые из тех, кто вернулся из Сирии в мае, были привлечены к суду, а остальные отправлены на реабилитацию.

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