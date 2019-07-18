На угольной шахте в Исфаре произошла авария

CA-NEWS (TJ) - На угольной шахте в Исфаре произошла авария. В результате аварийно-спасательных мероприятий горноспасателями КЧС города Худжанда с 270 метровой глубины были спасены 4 шахтера, передает «Avesta».

Как сообщает начальница пресс-центра КЧС Таджикистана Умеда Юсуфи, 17 июля произошла внештатная ситуация на вертикальной площадке шахты №8, принадлежащей ОАО «Ангишт» города Исфара Согдийской области.

Для выявления причины аварии и проведения спасательных операций на место происшествия незамедлительно был направлен Шурабский горноспасательный взвод.

При первичном осмотре было обнаружено, что причиной происшествия стала труба резервуара для подачи воды, отделившаяся от теплоснабжающей трубы в шахте №8.

Из-за аварии труба упала в шахту-колодец и перекрыла выход шахтерам, которые в этот момент находились под землей.