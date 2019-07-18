Туркменистан до сих пор не пропускает транспорт с грузами для Таджикистана

CA-NEWS (TJ) - Туркменистан в течении полугода не пропускает черед свою территорию автомобильный и железнодорожный транспорт с грузом для Таджикистана.

Как сообщает "Азия-Плюс", таджикские власти решили проблему используя для грузоперевозок альтернативные, более протяженные направления.

«Мы решили эту проблему двумя альтернативными маршрутами, по которым сегодня осуществляем беспрепятственные грузоперевозки», - цитирует издание замминистра транспорта Таджикистана Сухроба Мирзозоду.

​17 июля на пресс-конференции в Душанбе Мирзода отметил, что за короткое время были достигнуты договоренности с властями Азербайджана и Грузии относительно использования дорожной инфраструктуры этих стран таджикскими грузоперевозчиками.

По его словам, в настоящее время для перевозки таджикских грузов используются два маршрута, хотя они являются более протяженными, чем дорога через территорию Туркменистана. Первый - через Узбекистан до казахского порта Актау (на берегу Каспийского моря) и Баку и далее посредством территории Азербайджана. Второй - посредством Узбекистана, Казахстана, России до Грузии и страны Ближнего Востока.

В начале февраля Туркменистан запретил железнодорожному и автотраспорту с грузом для Таджикистана транзит через свою территорию. Десятки фур и скопились на ирано-туркменской границе, а на железнодорожных станциях Туркменистана застряло 108 грузовых вагонов Таджикистана.

В середине сентября Ашхабад заявил, что фуры, следовавшие транзитом в Таджикистан, простаивают на туркменской границе из соображений безопасности. Такая формулировка содержалась в официальном письме туркменской стороны в адрес министерства иностранных дел РТ. Ашхабад дал «добро» на транзит таджикских фур лишь через месяц.