ВОЗ объявила вспышку Эболы в ДРК чрезвычайной ситуацией международного значения

CA-NEWS (CA) - Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения д-р Тедрос Адханом Гебрейесус объявил вспышку Эболы в Демократической Республике Конго (ДРК) «чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение».

Решение Комитета ВОЗ по чрезвычайной ситуации, передает служба новостей ООН.

Объявление прозвучало по итогам заседания Комитета ВОЗ по чрезвычайной ситуации. Эксперты, входящие в состав Комитета, приняли во внимание случай заражения в расположенном на границе с Руандой городе Гома, численность населения которого достигает двух миллионов человек. Специалисты опасаются, что из Гомы инфекция может распространиться не только по ДРК и всему региону, но и по всему миру.

«Международное сообщество должно обратить внимание на эту ситуацию и удвоить усилия [по борьбе с Эболой]. Мы должны проявить солидарность с ДРК, чтобы помочь погасить вспышку Эболы и укрепить систему здравоохранения этой страны», – заявил глава ВОЗ. Д-р Гебрейесус воздал должное тем, кто работает на местах, – не только сотрудникам ВОЗ, но представителями партнерских организаций, а также правительства ДРК.

Сегодняшнее заседание Чрезвычайного комитета – четвертое по счету с августа прошлого года, когда появились первые сообщения о вспышке Эболы в ДРК. Члены Комитета выразили разочарование в связи с недостатком финансирования противоэпидемических мероприятий.

Объявив вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения, они призвали защитить интересы местных жителей и не прибегать к таким мерам, как прекращение транспортного сообщения с ДРК и закрытие границ. «Очень важно избежать ограничений в торговле и поездках, поскольку они отразятся на экономическом положении населения», – заявил глава Чрезвычайного комитета профессор Роберт Стеффен.

Еще год назад нынешней вспышке Эболы в ВОЗ присвоили третью – самую серьезную – степень опасности, что предусматривает самый высокий уровень мобилизации ресурсов. В ООН также запустили масштабную гуманитарную операцию в поддержку мер по борьбе с Эболой.

В мае, напомним, Генеральный секретарь ООН принял дополнительные меры, в том числе, назначив Дэвида Грисли Координатором чрезвычайного реагирования на вспышку Эболы. По словам заместителя Генсека Марка Локока, международное сообщество, включая доноров, поддерживает эти усилия, однако выделяемых средств недостаточно. «Мы не сможем погасить вспышку болезни, если не получим дополнительные средства на эти цели, –подчеркнул Локок, выступая на мероприятии высокого уровня по Эболе, которое в понедельник состоялось в Женеве. – Любая задержка приводит к дальнейшему распространению инфекции с катастрофическими последствиями».

Чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения, имеющая международное значение

Комитет по чрезвычайной ситуации, в который входят международные эксперты, оказывает техническую консультативную помощь Генеральному директору ВОЗ в контексте «чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение». Комитет разрабатывает временные рекомендации для страны, оказавшейся в чрезвычайной ситуации, или для других стран, чтобы предотвратить или сократить масштабы международного распространения болезни.

Под «чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение» подразумевают ситуацию, которая является «серьезной, внезапной, необычной или неожиданной; чревата последствиями для здоровья населения за пределами национальных границ затрагиваемого государства; и может потребовать незамедлительных международных действий».

Вспышка Эболы в ДРК

За последние несколько месяцев в ДРК от Эболы скончались 1650 человек. Ежедневно медики регистрируют в среднем по 12 новых случаев заражения. В настоящее время все они в основном происходят в провинциях Северный Киву и Итури, однако специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) считают, что вероятность распространения инфекции в соседних провинциях и странах крайне высока.

Инфекция, известная как геморрагическая лихорадка Эбола, является тяжелой, часто смертельной болезнью с коэффициентом смертности, достигающим 90 процентов. Вирус впервые был выявлен в 1976 году, когда одновременно произошли две вспышки — одна в Ямбуку, деревне, расположенной недалеко от реки Эбола в Демократической Республике Конго, и вторая – в отдаленном районе Судана. Большинство случаев заражения происходят в результате передачи вируса от человека человеку через кровь, слюну и другие выделения инфицированного.