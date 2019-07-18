В Гиссаре и Турсунзаде открылись пункты туристической милиции

CA-NEWS (TJ) - Два новых пункта туристической милиции открылись 16 июля в городах Гиссар и Турсунзаде, сообщает «Avesta» со ссылкой на пресс-центр МВД Таджикистана.

Первый пункт открылся у Гиссарской крепости, которая является одним из популярных мест для туристов.

Этот пункт обеспечен служебным транспортом, пригодным для горных условий. Сотрудники пункта способны предоставить юридическую помощь. Как говорится в сообщении пресс-службы, они обладают высокими профессиональными навыками и знанием иностранных языков.

За первое полугодие текущего года Гиссар посетили более 20 тыс человек, из них около 3 тыс составляют иностранные туристы.

В частности, в Гиссарской крепости за 6 месяцев побывали около 4 тыс иностранцев.

Второй пункт туристической милиции открыли на приграничном с Узбекистаном посту города Турсунзаде, где также создали необходимые условия для приема и отдыха туристов.

Пункт обслуживания туристической милиции направлен на продвижение туризма, предоставление юридических консультаций, обеспечение сотовой связи на территории республики для туристов и предотвращение случаев нарушения их прав.

В будущем подобные пункты планируется открыть в пограничных районах Согдийской области и на территории парка имени Камола Худжанди в Худжанде.