Китай и Монголия проводят совместное обучение полицейских борьбе с оборотом наркотиков

CA-NEWS (MNG) - Курс обучения сотрудников правоохранительных органов борьбе с незаконным оборотом наркотиков на границе Китая и Монголии начался 16 июля в городе Хулун-Буир автономного района Внутренняя Монголия. В учебной программе, организованной Управлением по наркотикам и преступности ООН, принимают участие 27 курсантов из Китая и Монголии, передает ARD.

Нынешний курс подготовки продлится 5 дней. В курс входят системное обучение, маневры в реальных условиях с маленькими группами, управление деятельностью на месте преступления и имитация допросов.

Командир разведывательного отряда дивизии по борьбе с наркотиками Управления общественной безопасности АР Внутренняя Монголия Бай Жуйли заявил, что усиление сотрудничества двух стран в области борьбы с наркотиками соответствует интересам народов этих государств.

В последние годы органы общественной безопасности укрепили сотрудничество с отделом по борьбе с контрабандой и таможенной службой, а также создали контрольно-пропускные пункты для обнаружения наркотических средств в портах.