РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  18 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Китай и Монголия проводят совместное обучение полицейских борьбе с оборотом наркотиков

CA-NEWS (MNG) -  Курс обучения сотрудников правоохранительных органов борьбе с незаконным оборотом наркотиков на границе Китая и Монголии начался 16 июля в городе Хулун-Буир автономного района Внутренняя Монголия. В учебной программе, организованной Управлением по наркотикам и преступности ООН, принимают участие 27 курсантов из Китая и Монголии, передает ARD.

Нынешний курс подготовки продлится 5 дней. В курс входят системное обучение, маневры в реальных условиях с маленькими группами, управление деятельностью на месте преступления и имитация допросов.

Командир разведывательного отряда дивизии по борьбе с наркотиками Управления общественной безопасности АР Внутренняя Монголия Бай Жуйли заявил, что усиление сотрудничества двух стран в области борьбы с наркотиками соответствует интересам народов этих государств.

В последние годы органы общественной безопасности укрепили сотрудничество с отделом по борьбе с контрабандой и таможенной службой, а также создали контрольно-пропускные пункты для обнаружения наркотических средств в портах.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • В Ростове-на-Дону открылось Генконсульство Узбекистана
  • В Ташкенте могут внедрить систему распознавания лиц
  • Таджикские тюрьмы нуждаются в обновлении, – глава минюста
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×