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  18 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Более 20 человек погибли при пожаре здания студии аниме в Киото (видео)

CA-NEWS (CA) -  Более 20 человек погибли при пожаре в здании анимационной студии в японском городе Киото, около 40 человек пострадали, передает Euronews.

Причиной возгорания, как сообщается, стал умышленный поджог. Полиция задержала на месте происшествия 41-летнего мужчину, который, как предполагается, разлил внутри здания легковоспламеняющуюся жидкость. Сам он также пострадал и был доставлен в больницу.

В тушении огня были задействованы три десятка расчётов. Пожар уже потушен – сильнее всего пострадали второй и третий этаж здания.

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