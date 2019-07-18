Три энергоблока Калининской АЭС отключились от сети из-за аварии

CA-NEWS (CA) - Три из четырех энергоблоков Калининской АЭС в Тверской области были отключены от сети из-за аварийной ситуации. Оборудование не пострадало, радиационный фон неопасен, как сообщает «Росэнергоатом». Возобновить работу пока нельзя из-за отключения линий ЛЭП, передает Русская служба BBC News.

«Из-за короткого замыкания в одном из трансформаторов тока на открытом распределительном устройстве Калининской АЭС отключились высоковольтные линии электропередачи «Белозерская» (750 кВ), «Опытная» (750 кВ). Как следствие, отключены от сети энергоблоки №1, 2 и 4», – говорится в сообщении энергетической компании (цитата по Интерфаксу).

Отключение произошло из-за выключения двух высоковольтных ЛЭП, которые в свою очередь выключились из-за замыкания на одном из трансформаторов, пишет РИА Новости со ссылкой на представителя АЭС.

«Это не связано с работой основного оборудования станции», – сказали ТАСС в пресс-службе «Росэнергоатома».

Представитель «Росэнергоатома» также сообщил изданию, что энергоблок №3 по-прежнему находится в работе. Реакторные установки первого и второго энергоблоков разгружены, реакторная установка четвертого энергоблока не вырабатывает электрическую энергию, но готова к набору нагрузки.

Оборудование отключенных энергоблоков не пострадало и готово к работе, четвертый энергоблок могут подключить к сети уже в течение дня, пишет РИА Новости. Первый и второй энергоблоки вернутся в строй только после выяснения причин отключения.

«Оборудование энергоблоков – оно готово, здесь никаких проблем нет. С ним ничего не случилось, с основным оборудованием энергоблоков. Нам некуда выдавать электроэнергию, линии электропередачи отключены», – сказал агентству представитель АЭС.

По его словам, энергоблокам стало некуда передавать электроэнергию, поэтому по проектному алгоритму они остановились и отключились от сети.

Энергоснабжение всех потребителей Тверской области при этом осуществляется в штатном режиме, заявили в областной администрации.

В «Системном операторе», диспетчере единой энергосистемы России, подтвердили, что последствий для потребителей не было.

Радиационный фон на станции и рядом с ней находится на уровне естественных фоновых природных значений, заверил представитель «Росэнергоатома».

«Радиационный фон — девять микрорентген, это замечательный показатель», – сказала РИА Новости начальница городской Единой дежурной диспетчерской службы г. Удомля Елена Семенова.

Информация о том, что радиационная обстановка на севере Тверской области оценивается как нормальная, содержится и на портале Единой государственной автоматизированной системы мониторинга радиационной остановки, пишет Интерфакс.

Справка

«Росэнергоатом» – оператор российских атомных электростанций, входит в состав госкорпорации «Росатом». АЭС расположена на севере Тверской области на южном берегу озера Удомля. Расстояние до Москвы – 330 км, до Петербурга – 400 км.

В составе станции – четыре энергоблока с водяными энергетическими реакторами (ВВЭР-1000) установленной мощностью 1000 МВт каждый.