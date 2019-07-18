В Москве число отравившихся едой из автоматов Healthy food возросло до 51 человека

CA-NEWS (CA) - Числоотравившихся едой из автоматов Healthy food в Москве увеличилось до 51, из ранее госпитализированных в московские больницы выписаны шесть человек, передает РИА Новости.

Ранее представитель компании Валентина Черных сообщила, что сеть кафе Healthy food, специализирующаяся на продуктах здорового питания, приостановила производство своей продукции и начала масштабную проверку сырья после сообщений о массовом отравлении москвичей, употреблявших, по их словам, продукцию сети.

"По последним данным, по состоянию на 14.00 17.07.19 зарегистрирован 51 случай заболеваний острой кишечной инфекцией, рост числа зарегистрированных случаев связан с поздним обращением за медицинской помощью заболевших, ранее употреблявших продукцию под брендом Healthy food. Все заболевшие – взрослые. Госпитализировано 26 человек, из ранее госпитализированных выписано шесть человек с улучшением состояния", - сообщили в московском Роспотребнадзоре.

Уточняется, что диагноз большинства заболевших - сальмонеллёз.

В связи с регистрацией случаев острой кишечной инфекции среди офисных работников в семи административных округах города Москвы управление Роспотребнадзора по столице приступило к эпидемиологическому расследованию.

"Расследование, начатое 15 июля и проводившееся, в том числе, в ночь на 16 июля, продолжается. В ходе эпидемиологического расследования по месту производства продукции, предназначенной для дальнейшей реализации через вендинговые аппараты ООО "До Луны и обратно " под брендом Healthy food, установлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Санитарно-техническое состояние производственных помещений неудовлетворительное", - добавили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что в ходе проверки было выявлено, что на предприятии не соблюдается поточность технологического процесса, медицинская документация на сотрудников представлена не в полном объеме.