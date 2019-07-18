Президент Казахстана утвердил состав Национального совета общественного доверия

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утвердил состав Национального совета общественного доверия РК. Об этом сообщает пресс-служба Акорды.

Контроль за исполнением утверждения состава и положения возложена на Администрацию президента.

Согласно положению, основной целью деятельности Нацсовета является выработка предложений по вопросам государственной политики на основе обсуждения с представителями общественности, политических партий, гражданского общества.

В задачи совета входят общественная экспертиза концепций, государственных программ и нормативных правовых актов, рассмотрение стратегических проблем с учетом мнения общественности и гражданского общества, обеспечение диалога между общественностью, политическими партиями, неправительственным сектором и госорганами.

Национальный совет состоит из председателя, его заместителя, членов и секретаря.

Заседания совета проводятся по мере необходимости, но не реже трех раз в год.

Состав

Токаев Касым-Жомарт Кемелевич – президент РК, председатель

Кушербаев Крымбек Елеуович – руководитель Администрации президента, заместитель председателя

Карин Ерлан Тынымбайулы – советник президента, секретарь

Члены Национального совета

Арыстанбеков Каирбек Тулендиевич – президент Института экономической политики (по согласованию)

Ахметбеков Жамбыл Аужанович – депутат мажилиса Казахстана (по согласованию)

Абдыгалиулы Берик – руководитель научно-методического центра «Архив-2025» Национального архива (по согласованию)

Абенов Мурат Абдуламитович – общественный деятель, президент Национальной палаты образования и инноваций «Серпін» (по согласованию)

Амиртаев Азаматхан Сайлауович – президент Республиканского общественного объединения «Экологический альянс «Байтақ болашақ» (по согласованию)

Ашимбаев Данияр Рахманович – общественный деятель, политолог (по согласованию)

Байтасов Арманжан Мерекеевич – соучредитель Медиасоюза Казахстана (по согласованию)

Бухарбай Бахытжан – общественный деятель, участник акции «Мен ояндым» (по согласованию)

Дорофеев Михаил Викторович – журналист, главный редактор мультимедийного информационно-аналитического портала «Informburo.kz» (по согласованию)

Еспаева Дания Мадиевна – депутат Мажилиса РК (по согласованию)

Жандосов Ораз Алиевич – директор Центра экономического анализа «Ракурс» (по согласованию)

Жолдыбайулы Кайрат – общественный деятель, религиовед (по согласованию)

Жумалы Расул – общественный деятель, политолог (по согласованию)

Илеуова Гульмира Токшалыковна – социолог, руководитель Общественного фонда «Центр социальных и политических исследований «Стратегия» (по согласованию)

Иса Казыбек Жарылкасынулы – общественный деятель, президент товарищества с ограниченной ответственностью «Қазақ үні» (по согласованию)

Кенжеханулы Рауан – исполнительный директор общественного фонда «Национальное бюро переводов» (по согласованию)

Калиев Талгат Бегимович – директор научно-исследовательского центра «Молодежь» (по согласованию)

Кожахметов Асылбек Базарбаевич – президент организации «Гражданский альянс Казахстана» (по согласованию)

Кожык Жанибек – общественный деятель (по согласованию)

Куат Даурен – журналист, главный редактор газеты «Қазақ әдебиеті» (по согласованию)

Куттыкадам Сейдахмет Рыскожаулы – общественный деятель (по согласованию)

Мусин Багдат Батырбекович – предприниматель, IT-специалист (по согласованию)

Мукибек Ауыт – общественный деятель, консультант республиканской общественной приемной партии «Nur Otan» (по согласованию)

Мырзахметов Аблай Исабекович – председатель правления Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» (по согласованию)

Нурбек Саясат – политолог, руководитель образовательных проектов «BTS Digital» (по согласованию)

Нуров Канат Ильич – президент Алматинской высшей школы управления и научно-образовательного фонда «Аспандау» (по согласованию)

Умарова Айман Муратовна – адвокат, соучредительница общественного фонда «Правозащитники» (по согласованию)

Орынбек Айгуль – правозащитный деятель (по согласованию)

Ошакбаев Рахим Сакенович – директор Центра прикладных исследований «Талап», член Политсовета партии «Nur Otan» (по согласованию)

Рахимбеков Толеутай Сатаевич – председатель правления некоммерческого акционерного общества «Национальный аграрный научно-образовательный центр» (по согласованию)

Садырбай Асхат Муратович – лидер молодежного движения «Team Qazaqstan» (по согласованию)

Саиров Ерлан Бияхметович – заместитель председателя Федерации профсоюзов Казахстана (по согласованию)

Сарым Айдос Амироллаевич – общественный деятель, политолог (по согласованию)

Споткай Максим Александрович – член Ассамблеи народа Казахстана, лидер республиканского молодежного движения «Жаңғыру жолы» (по согласованию)

Тайжан Мухтар Болатханулы – общественный деятель, кандидат экономических наук (по согласованию)

Турмагамбетова Жемис Утегеновна – исполнительный директор Общественного фонда «Хартия за права человека» (по согласованию)

Турсынов Ермек Каримжанович – председатель Союза кинематографистов, режиссер (по согласованию)

Тлеухан Бекболат Канайулы – депутат мажилиса, общественный деятель (по согласованию)

Чеботарев Андрей Евгеньевич – директор Центра актуальных исследований «Альтернатива» (по согласованию)

Шибутов Марат Максумович – председатель попечительского совета общественного фонда «Транспаренси Казахстан» (по согласованию)

Шураев Арман Тулегенович – председатель попечительского совета Фонда развития «Қазақстан барысы» (по согласованию)