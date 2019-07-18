Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев встретился с представителями компании Tesla

CA-NEWS (KZ) - 18 июля аким Алматы Бакытжан Сагинтаев встретился с представителями компании Tesla. Об этом сообщается на сайте города.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы открытия сервисного центра, шоурума Tesla Motors и строительства инфраструктуры зарядных станций электрических автомобилей в Алматы.

В сообщении пресс-службы отмечается, что в целях развития мобильности горожан в мегаполисе реализуются мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры города.

Принимаемые меры направлены на улучшение пропускной способности дорог и экологической обстановки в городе, а также на обеспечение безопасности дорожного движения.

На сегодняшний день в Алматы зарегистрировано 107 ед. электрических автомобилей, 67 из которых были произведены компанией Tesla.