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  18 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Таджикистан обратился к России с просьбой сделать заявление по инциденту с задержанием граждан РТ

CA-NEWS (TJ) -  Уполномоченный по правам человека в Таджикистане Умед Бобозода обратился к своему российскому коллеге с просьбой сделать заявление по инциденту, связанному с публичным унижением граждан РТ представителями правоохранительных органов РФ, передает «Avesta».

«Мы обратились с соответствующим письмом к Уполномоченному по правам человека Российской Федерации Татьяне Москальковой, но, к сожалению, ответа пока не получили. Хотя письмо, если не ошибаюсь, было отправлено дней 10-12 тому назад», – сообщил на встрече с журналистами в четверг в Душанбе Умед Бобозода.

Напомним, в ночь на 8 июня текущего года в парке на Южнобутовской улице в городе Москве был убит российский спортсмен, мастер спорта по греко-римской борьбе Сергей Чуев.

По подозрению в убийстве были арестованы 8 граждан Таджикистана. А в российских СМИ появилось фото их ареста, где все задержанные стояли со спущенными штанами, что вызвало бурю возмущения в таджикском сегменте интернета.

«Думаю, что такое отношение правоохранителей к задержанным является бесчеловечным, и поэтому мы потребовали, чтобы такому отношению к задержанным была дана правовая оценка в рамках российского законодательства. Уверен, что российский омбудсмен ответит нам», – подчеркнул Умед Бобозода.

Ранее на пресс-конференции 16 июля генеральный прокурор Таджикистана Юсуфр Рахмон также сообщил, что после публикации снимков в СМИ был отправлен запрос на имя генпрокурора РФ Юрия Чайки.

«Мы просим российскую сторону дать правовую оценку действиям сотрудников правоохранительных органов, которые задерживали таджикских граждан, и привлечь к ответственности лиц, нарушивших их права», – отметил Юсуф Рахмон.

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