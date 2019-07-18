Из-за аварии нв Тахиаташской ТЭС Хорезм и часть Каракалпакстана остались без света

CA-NEWS (UZ) - Утром 18 июля на Тахиаташской тепловой электростанции (ТЭС) произошла крупная авария. В результате Хорезмская область и часть Каракалпакстана остались без электричества, сообщает nuz.uz.

Сегодня в 10.43 произошло отключение двух энергоблоков и одного турбогенератора. В 10:59 1-й турбогенератор возобновил работу. В Министерстве энергетики отметили, что сейчас делается все возможное для оперативного запуска 7-го и 8-го энергоблоков. Причины произошедшей аварии на данный момент устанавливаются. Есть предположение, что отключение энергоблоков произошло из-за повреждений на линии электропередач.

В результате Хорезмская область и часть Каракалпакстана остались без электричества. Когда ремонтные работы будут завершены, неизвестно.

По данным Минэнерго, установленная мощность Тахиаташской ТЭС — 730 МВт. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в 1956 году, последний - в 1990. В минувшем году при содействии General Electric и южнокорейскими компаниями в составе Hyundai Engineering была начата модернизация ТЭС. Были поставлены две газовые турбины и два генератора.