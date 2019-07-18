Под Ташкентом парень остался без ноги после попытки поживиться углем в поезде

CA-NEWS (UZ) - В Ангрене 20-летний парень остался без ноги, пытаясь забраться в вагон поезда с целью поживиться углем, сообщается в репортаже телеканала "Узбекистан 24".

Как сообщается, молодой человек соскользнул с вагона и попал под поезд. В тяжелом состоянии мужчину госпитализировали. Он получил сотрясение мозга, травму грудной клетки и ног. Чтобы спасти жизни пациенту, врачи ампутировали ему ногу, передает "Даракчи".