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  18 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Под Ташкентом парень остался без ноги после попытки поживиться углем в поезде

CA-NEWS (UZ) -  В Ангрене 20-летний парень остался без ноги, пытаясь забраться в вагон поезда с целью поживиться углем, сообщается в репортаже телеканала "Узбекистан 24".

Как сообщается, молодой человек соскользнул с вагона и попал под поезд. В тяжелом состоянии мужчину госпитализировали. Он получил сотрясение мозга, травму грудной клетки и ног. Чтобы спасти жизни пациенту, врачи ампутировали ему ногу, передает "Даракчи".

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