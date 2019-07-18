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  18 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Монголии стартовал чемпионат Азии по джиу-джитсу
иллюстративное фото
иллюстративное фото

CA-NEWS (MNG) -  17 июля во Дворце борьбы стартовал 4-й чемпионат Азии по джиу-джитсу. В континентальном первенстве, впервые проводимом в Улаанбаатаре Монгольской Федерацией джиу-джитсу, принимают участие более 400 спортсменов из 24 стран, в частности из Афганистана, Пакистана, ОАЭ, Иордании, Ирана, Японии, Филиппин, Индии, Республики Корея, Казахстана, Сингапура, Таиланда и России, сообщает Montsame.

Всего на чемпионате Азии работают 19 судей из 13 стран. По словам, президента Монгольской Федерации джиу-джитсу Х.Эрдэнэбаатара, что в составе судейской команды также работают три монгольских арбитра.

“На чемпионате Азии по джиу-джитсу и чемпионате Азии по джиу-джитсу среди юниоров примут участие 408 спортсменов, которые будут соревноваться по четырём дисциплинам: ne-waza (борьба), Contact Jiu Jitsu (контактное джиу-джитсу), fighting-system (полноконтактные поединки), duo-system (демонстрация технического мастерства). В взрослом дивизионе Монголию будут представлять 62 спортсмена, в юношеском - 47 спортсменов. Одним словом, на чемпионат приехали лучшие спортсмены Азии”, - отметил Х.Эрдэнэбаатар. По его словам, чемпионат U16 проводится в связи с включением джиу-джитсу в программу международных спортивных игр "Дети Азии", которые пройдут в Улаанбаатаре в 2020 году.

Мужские соревнования пройдут в весовых категориях до: 56 кг, 62 кг, 69 кг, 77 кг, 85 кг, -94 кг и +94 кг, а женские -до: 45 кг, 48 кг, 52 кг, 57 кг, 63 кг, -70 кг и +70 кг.

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