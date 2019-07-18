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  18 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Бурятии врачи спасли мужчину из Узбекистана с ножевым ранением в сердце

CA-NEWS (UZ) -  Ночью в приёмный покой клинической больницы Бурятии привезли пациента без сознания в тяжёлом состоянии с геморрагическим шоком. Гражданин Узбекистана получил ножевое ранение в сердце, сообщили в пресс-службе РКБ имени Семашко.

В операционной для оперативного доступа к раненому сердцу была выполнена торакотомия - вскрытие грудной клетки. В данном случае была сделана одна из самых быстрых торакотомий в истории больницы.

Пациент потерял много крови, потому что ранение пришлось именно на левый желудочек. Но благодаря аппарату для сбора и очищения собственной крови получилось вернуть пациенту 2 литра потерянной крови. Также на помощь пришла и донорская кровь.

Хирурги ушили раны сердца и лёгкого. Сегодня пациент – гражданин Узбекистана – уже восстановился и благодарит врачей и медсестер: «Чувствую себя хорошо, можно сказать, пережил второе рождение. Огромное спасибо всем врачам больницы за то, что спасли мне жизнь».

Сердечно-сосудистый хирург Людмила Липатникова отмечает, что пациенту очень повезло из-за характера ранения - удар пришелся сверху внизу и поэтому вся кровь не сразу вытекла из сердца, - передает baikal-daily.ru. Также пострадавшего очень быстро привезли в больницу.

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