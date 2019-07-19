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  19 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Адвокат сообщил о госпитализации в колонии Гульнары Каримовой

CA-NEWS (UZ) -  Старшая дочь первого президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнара, приговорённая к 10 годам заключения, госпитализирована из колонии под Ташкентом, где она содержится.

Об этом со ссылкой на неназванный источник сообщил в Твиттере её швейцарский адвокат Грегуар Манжа.

По его словам, он пытался добиться встречи с ней, но ему отказали в доступе к клиентке. Пока он ожидал встречи, из ворот колонии выехали два автомобиля скорой помощи, утверждает он. Позднее юрист сообщил, что, по данным его источника, в одном из них была Каримова.

Манжа также опубликовал фото начальницы колонии Гульрух Каримовой, которая, по его словам отказала ему во встрече с подзащитной.

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В конце июня он сообщал, что состояние подзащитной вызывает у него опасения. В июле Министерство юстиции страны сообщало, что дочь бывшего президента не высказывала жалоб на уровень медицинской помощи, чем она больна — не сообщалось.

В августе 2015 года суд в Ташкенте признал Каримову виновной в уклонении от уплаты налогов, хищениях и вымогательстве и назначил ей наказание в виде ограничения свободы сроком на пять лет. Позже в отношении Каримовой возбудили еще одно уголовное дело по обвинению в ряде экономических преступлений и коррупции, в декабре 2017 года, после смерти отца, Каримова была приговорена к 10 годам лишения свободы.

Перед арестом Каримову называли одной из самых влиятельных политиков Центральной Азии и возможным преемником её отца на посту президента Узбекистана. В марте стало известно, что власти США обвиняют её в во взяточничестве и отмывании денег на сумму 865 миллионов долларов.

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