Адвокат сообщил о госпитализации в колонии Гульнары Каримовой

CA-NEWS (UZ) - Старшая дочь первого президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнара, приговорённая к 10 годам заключения, госпитализирована из колонии под Ташкентом, где она содержится.

Об этом со ссылкой на неназванный источник сообщил в Твиттере её швейцарский адвокат Грегуар Манжа.

По его словам, он пытался добиться встречи с ней, но ему отказали в доступе к клиентке. Пока он ожидал встречи, из ворот колонии выехали два автомобиля скорой помощи, утверждает он. Позднее юрист сообщил, что, по данным его источника, в одном из них была Каримова.

According to a reliable source of information, #Karimova was in that ambulance which left Zangiota while I was waiting outside to visit her. It appears that she didn’t even know that I was in #Uzbekistan. @bbcuzbek @Reuters https://t.co/NNWqoJScbM