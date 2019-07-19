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  19 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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МВД Узбекистана: Сообщения иностранных СМИ, не имеющих аккредитации, комментироваться не будут

CA-NEWS (UZ) -  Информация, распространяемая иностранными СМИ, не аккредитованными в стране в установленном порядке, не будет комментироваться. Об этом говорится в сообщении МВД Узбекистана, опубликованном в Телеграм-канале.

Министерство комментирует, что пришло к такому решению в связи с тем, что в настоящее время спрос на онлайновую информацию растет и «некоторые сайты, интернет-пользователи, блогеры, используя это в своих интересах, распространяют в социальных сетях информацию, подготовленную на основе неподтвержденной, ложной информации, основанной на однобоком мнении».

По данным министерства, «некоторые иностранные СМИ, пользуясь простотой граждан, дают им лживые обещания помочь им решить их проблемы и распространяют однобокие материалы, тем самым завоёвывая ложный авторитет» и что, «это сегодня всем уже известно».

Министерство рекомендовало, чтобы вся информация была получена из официальных источников. «Поэтому, когда вы будете искать информацию в социальных сетях для себя, у вас будет точная информация, когда вы будете полагаться на официальные источники», - заявили в МВД.

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