В Таджикистане будут судить милиционеров за пытки подозреваемых

Хамза Солехов

CA-NEWS (TJ) - Генпрокуратура Таджикистана завершила расследование и направила в суд уголовное дело в отношении четырех сотрудников УМВД по городу Душанбе, обвиняемых в пытках задержанных.

Источник, близкий к следствию, 18 июля сообщил, что заместитель начальника ОУР УМВД подполковник Фарход Нурхонов, его подчиненные Аваз Сабзаев и Икромиддини Ахлиддин, а также следователь, имя которого пока не раскрывается, обвиняются по двум статьям УК Республики Таджикистан: 143, прим 1 «пытки» и 316 – «превышение служебных полномочий». «В начале недели уголовное дело было направлено в суд», отметил источник.

Расследование уголовного дела было начато после публикации на сайте Радио Озоди о «подставах», угрозах и пытках задержанных со стороны сотрудников столичной милиции. По словам Хамзы Солехова, одного из пострадавших, после публикации число жертв беззакония возросло до 17 человек. «Многие из них обратились к властям с жалобой на насилие и побои со стороны этой «четвертки»,- сказал он.

Хамза Солехов ранее рассказал, что сотрудники милиции обвинив его в контрабанде наркотиков, сильно избили и пытали даже током, чтобы он признался в совершении этого преступлении. По его словам, Фарход Нурхонов и его подчиненные планировали подставить своего бывшего коллегу Хуршеда Абдухалимова, тайно подбросив в его дом наркотики. Хуршед Абдухалимов – зять Хамзы Солехова. «Нурхонов и его подчиненные задержали меня по подозрению в наркоторговле и привели в дом Хуршеда. Они хотели «подставить» и зятя, однако попытка подбросить наркотики не удалась – в это время Хуршед вернулся домой. Огорченные милиционеры привели меня в недостроенный дом моей тещи и на потолке разместили пакет с наркотиками», - рассказывал Хамза Солехов.

По словам нашего собеседника, там же был составлен протокол об изъятии наркотических веществ. «После этого они отвезли меня в здании УМВД Душанбе. В одном из кабинетов на первом этаже начали пытать меня, чтобы я признался в торговле наркотиками. Они пытали меня током так, что у меня полетели искры из глаз. Я закричал, но мои крики никто не услышал – мой рот был крепко заклеен скотчем», -говорил Хамза Солехов.

Задержанный в итоге не выдержал невыносимых пыток и сдался, подписав все нужные следователям бумаги.

Следователи подтвердили факт применения пыток в отношении Хамзы Солехова. "Характеристика полученных ран свидетельствует о том, что эти раны скорее всего были нанесены тяжелым тупым предметом 07.01.2019. Раны на пальцах и на правой стороне ягодиц могут быть результатом использования электрического тока,” – говорится в заключении судмедэкспертов, которое приобщено к делу.

Хамза Солехов утверждает, что Фарход Нурхонов и его подчиненные также требовали у своего бывшего коллеги Хуршеда Абдуалимова 5 тысяч долларов в качестве взятки.

Хуршед Абдуалимов, свидетель по уголовному делу, из-за давления и угроз со стороны сотрудников милиции покинул Таджикистан. Многие из пострадавших утверждают, что до сих пор находятся под давлением близких обвиняемых в пытках милиционеров, которые звонят и требуют забрать заявления.

Фарход Нурхонов скрылся сразу после того, как 11 января на него и его подчиненных завели уголовное дело. Он был задержан 16 февраля в ходе специальной операции в городе Душанбе около жилого дома, известного в народе как "Китайская стена”.

В рамках уголовного дела задержан и старший следователь УМВД по г. Душанбе Умед Ваххобов. В его кабинете были обнаружены $1600, которые он получил от Хуршеда Абдухалимова в качестве взятки за прекращение расследования. Уголовное дело в отношении сотрудников УМВД будет рассмотрено судом города Душанбе. Дата начала судебного процесса пока не известна.