Instagram скрыл количество лайков под постами ещё в 6 странах

CA-NEWS (CA) - Instagram скрыл количество лайков под постами в ряде стран, включая Австралию и Японию. Всё это в рамках эксперимента, цель которого – «снять давление» с пользователей, передает BBC.

Instagram начал тестирование функции в Канаде в мае, а теперь распространил тестирование на Австралию, Новую Зеландию, Ирландию, Италию, Японию и Бразилию, сообщили BBC в компании.

На данный момент пользователи Instagram видят общее количество лайков под своими и чужими постами. После введения нового принципа работы пользователи смогут видеть под чужими постами только имя пользователя, который его «лайкнул», и надпись «другие» под постом, но не общее их количество.

При этом пользователи всё ещё смогут видеть количество лайков под собственными постами.

Существует обеспокоенность, что социальные сети могут способствовать снижению самооценки и возникновению ощущения несоответствия у молодежи.

«Мы надеемся, что этот тест устранит давление относительно того, как много лайков получает определенный пост, так вы можете сосредоточиться на том, чтобы делиться вещами, которые вам понравились», – сказала Миа Гарлик, директор по вопросам политики Facebook в Австралии и Новой Зеландии (Instagram принадлежит Facebook).

Цель тестирования функции, по её словам, заключается в том, чтобы пользователи ощущали меньше давления сообщества. Соцсеть также хочет увидеть, «сможет ли такое изменение помочь людям меньше фокусироваться на ругательствах и больше на том, чтобы рассказывать свою историю».

Instagram заявил, что тест не повлияет на средства измерения для бизнеса. Пользователи также могут просматривать список имен людей, которые поставили лайк другим пользователям, нажав на пост.

Когда функцию впервые тестировали в Канаде, руководитель Instagram Адам Моссери сказал, что целью было свести к минимуму стресс от размещения постов в интернете в условиях конкуренции между пользователями относительно того, кто получит больше лайков.

«Мы хотим, чтобы люди поменьше переживали о том, сколько лайков они получают в Instagram, и тратили чуть больше времени на связь с людьми, о которых они заботятся», – пояснил он тогда.

Количество лайков, которые получает пост, – это показатель успеха или популярности в Instagram.

Исследования показывают, что такой отзыв на пост может повысить самооценку человека, но огорчить других, если они получают меньше лайков.

Количество лайков, которое в среднем получают посты определенного пользователя, также может определять стоимость размещения рекламы в его профиле, что является важной стороной бизнес-активности в соцсети.