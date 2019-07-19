FaceApp ответили на заявление американского сенатора об угрозе конфиденциальности данных пользователей

CA-NEWS (CA) - Приложение для мобильных устройств FaceApp, разработанное фирмой Wireless Lab из России, не занимается передачей данных пользователей третьим лицам. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении компании, передает ТАСС.

«Мы не продаем и не передаем какие-либо пользовательские данные третьим лицамFaceApp выполняет большую часть обработки фотографий в облаке. Мы загружаем только фотографию, выбранную пользователем для редактирования. Мы никогда не переносим другие изображения из телефона в облако», – говорится в сообщении Wireless Lab.

При этом разработчики отмечают, что могут сохранить загруженную фотографию в облаке. Причиной этого являются производительность приложения и расходуемый трафик.

«Мы хотим, чтобы пользователь не загружал фотографию повторно для каждой операции редактирования. Большинство изображений удаляются с наших серверов в течение 48 часов с даты загрузки», – поясняется в сообщении.

Кроме того, отмечается, что основная группа разработчиков находится в РФ, но при этом данные не передаются в эту страну.

Напомним, в среду лидер демократов в сенате США Чак Шумер обратился к ФБР и Федеральной торговой комиссии с просьбой выяснить, представляет ли приложение для обработки фотографий FaceApp угрозу национальной безопасности США и конфиденциальности данных миллионов американских граждан в связи с тем, что его пользователи предоставляют компании «полный и безоговорочный доступ к их личным фотографиям и данным».

По мнению Шумера, приложение для обработки фотографий FaceApp представляет собой угрозу национальной безопасности США и конфиденциальности данных миллионов американских граждан в связи с тем, что его пользователи предоставляют компании «полный и безоговорочный доступ к их личным фотографиям и данным».



Подробнее на РБК:

https://www.rbc.ru/technology_and_media/18/07/2019/5d30c1019a79479f28d24ce0?from=from_main

пользователи предоставляют компании «полный и безоговорочный доступ к их личным фотографиям и данным».



Подробнее на РБК:

https://www.rbc.ru/technology_and_media/18/07/2019/5d30c1019a79479f28d24ce0?from=from_main

пользователи предоставляют компании «полный и безоговорочный доступ к их личным фотографиям и данным».



Подробнее на РБК:

https://www.rbc.ru/technology_and_media/18/07/2019/5d30c1019a79479f28d24ce0?from=from_main

Дополнительное беспокойство сенатора вызвал тот факт, что компания-разработчик приложения находится в России. В обращении он просил уточнить, могут ли данные пользователей оказаться в руках российского правительства или связанных с ним компаний.