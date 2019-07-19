ОДКБ и ОБСЕ обсудили сотрудничество в Центральной Азии

CA-NEWS (TJ) - 17 июля в Вене под председательством Таджикистана состоялось очередное пленарное заседание Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ), посвященное сотрудничеству между Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с акцентом на взаимодействие двух структур в Центральной Азии, сообщает пресс-служба МИД РТ.



На пленарное заседание в качестве ключевых докладчиков были приглашены исполняющий обязанности Генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков, начальник отдела ОДКБ Первого департамента стран СНГ МИД Российской Федерации Олег Кравченко и главный научный сотрудник Института изучения проблем стран Азии и Европы Академии наук Республики Таджикистан Носир Назарзода.

В своем выступлении В.Семериков особо выделил складывающуюся ситуацию в Афганистане, которая играет важную роль в обеспечении долгосрочной стабильности и безопасности, как на пространстве ОДКБ, так и в регионе ОБСЕ. Он отметил, что в формате Организации детально проработан и подготовлен «Перечень дополнительных мер, направленных на снижение напряженности в таджикско-афганском приграничье», который в своей основе содержит предложенный государствами-членами комплекс мер по формированию в таджикско-афганском приграничье обстановки стабильности и безопасности.

Представитель Академии наук Таджикистана в своем докладе представил научный анализ и ряд предложений по укреплению сотрудничества и поиску точек соприкосновения в повестке дня ОБСЕ и ОДКБ.

В ходе заседания докладчики и делегации стран участников с учетом схожести решаемых ОБСЕ и ОДКБ задач, предложили конкретизировать направления совместного взаимодействия двух организаций в Центральноазиатском регионе.