Президент Казахстана назначил нового Уполномоченного по правам ребёнка

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев распоряжением от 19 июля назначил Аружан Саин новым Уполномоченным по правам ребёнка. Об этом сообщает пресс-служба Акорды.
Сауле Айтпаева, детский омбудсмен до 19 июля, освобождена от должности.
Справка
Аружан Саин – общественный деятель, телеведущая, актриса, продюсер, директриса благотворительного фонда.
Родилась в городе Кызылорда в 1976 году. В 1993 году поступила в КазГУ на факультет географии, кафедра экологии и мониторинга.
В 1994 году основала продюсерский центр «Аружан и Компания».
1994 – 2000 – телеведущая детской игровой передачи «Еркемай».
В 2006 году основала благотворительный фонд Добровольное Общество «Милосердие». Фонд осуществляет помощь детским домам и домам ребёнка, а также больным детям, которым невозможно помочь в Казахстане.
С 2011 – телеведущая программы «Подари детям Жизнь».