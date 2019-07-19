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  19 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Казахстана назначил нового Уполномоченного по правам ребёнка

CA-NEWS (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев распоряжением от 19 июля назначил Аружан Саин новым Уполномоченным по правам ребёнка. Об этом сообщает пресс-служба Акорды.

Сауле Айтпаева, детский омбудсмен до 19 июля, освобождена от должности.

Справка

Аружан Саин – общественный деятель, телеведущая, актриса, продюсер, директриса благотворительного фонда.

Родилась в городе Кызылорда в 1976 году. В 1993 году поступила в КазГУ на факультет географии, кафедра экологии и мониторинга.

В 1994 году основала продюсерский центр «Аружан и Компания».

1994 – 2000 – телеведущая детской игровой передачи «Еркемай».

В 2006 году основала благотворительный фонд Добровольное Общество «Милосердие». Фонд осуществляет помощь детским домам и домам ребёнка, а также больным детям, которым невозможно помочь в Казахстане.

С 2011 – телеведущая программы «Подари детям Жизнь».

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