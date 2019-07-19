РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  19 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Израильские кардиологи провели операцию на сердце ребенка из Узбекистана
Израильские врачи в Узбекистане
Израильские врачи в Узбекистане

CA-NEWS (UZ) -  17 июня 2019 года в израильской многопрофильной больнице Вольфсон успешно проведена кардиологическая операция 3-летнему мальчику из Андижанской области, который болел пороком сердца, сообщил МИД Узбекистана.

Х.А. прибыл в Израиль 9 июля в рамках благотворительной акции, проработанной совместными усилиями посольствами Узбекистана в Израиле и Израиля - в Узбекистане, Министерством здравоохранения республики и израильской некоммерческой благотворительной организации «Save a Child’s Heart» («Спасти сердце ребенка»).

Ребенок после выписки из отделения интенсивной терапии, которая ожидается в ближайшие дни, вместе со своей матерью будет находится в Израиле весь период, требуемый для проведения дополнительных процедур реабилитации.

Благотворительная организация «Save a Child’s Heart» уже оказала помощь порядка 5 тыс. детей, нуждающимся в лечении от сердечных патологий, из стран Ближнего Востока, Южной Америки, Азии, Африки и Европы. Во многом благодаря этому в 2018 году «Save a Child’s Heart» была удостоена премии Генерального секретаря ООН за выдающиеся достижения в области народонаселения и здравоохранения, а также получила специальный консультативный статус в Экономическом и социальном совете ООН (ЭКОСОС).

В настоящее время также прорабатывается возможность расширения сотрудничества с «Save a Child’s Heart» в плане увеличения количества пациентов из республики, а также организации тренингов для узбекских специалистов как в Израиле, так и Узбекистане.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Касым-Жомарт Токаев провел встречу с вице-президентом Всемирного банка
  • В Португалии и Турции скончались два гражданина Узбекистана
  • Почему Китай прекратил финансирование проекта LRT в Казахстане и что будет со 100 млрд тенге из кредита?
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×