Израильские кардиологи провели операцию на сердце ребенка из Узбекистана

Израильские врачи в Узбекистане

CA-NEWS (UZ) - 17 июня 2019 года в израильской многопрофильной больнице Вольфсон успешно проведена кардиологическая операция 3-летнему мальчику из Андижанской области, который болел пороком сердца, сообщил МИД Узбекистана.



Х.А. прибыл в Израиль 9 июля в рамках благотворительной акции, проработанной совместными усилиями посольствами Узбекистана в Израиле и Израиля - в Узбекистане, Министерством здравоохранения республики и израильской некоммерческой благотворительной организации «Save a Child’s Heart» («Спасти сердце ребенка»).

Ребенок после выписки из отделения интенсивной терапии, которая ожидается в ближайшие дни, вместе со своей матерью будет находится в Израиле весь период, требуемый для проведения дополнительных процедур реабилитации.

Благотворительная организация «Save a Child’s Heart» уже оказала помощь порядка 5 тыс. детей, нуждающимся в лечении от сердечных патологий, из стран Ближнего Востока, Южной Америки, Азии, Африки и Европы. Во многом благодаря этому в 2018 году «Save a Child’s Heart» была удостоена премии Генерального секретаря ООН за выдающиеся достижения в области народонаселения и здравоохранения, а также получила специальный консультативный статус в Экономическом и социальном совете ООН (ЭКОСОС).

В настоящее время также прорабатывается возможность расширения сотрудничества с «Save a Child’s Heart» в плане увеличения количества пациентов из республики, а также организации тренингов для узбекских специалистов как в Израиле, так и Узбекистане.