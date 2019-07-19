Зеленский записал видеообращение к иностранным инвесторам

CA-NEWS (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский 17 июля записал видеообращение для инвесторов.

"Я – Владимир Зеленский, новый Президент Украины. Хочу пригласить вас в нашу прекрасную страну и изучить множество инвестиционных возможностей. Украина – одна из самых больших стран в Европе, у нас идеальное географическое расположение и большое население.Поэтому мы можем зарабатывать, как и внешне, так и внутренне. Я и моя команда в новом парламенте и правительстве хотим сделать экономический рост частью ДНК страны. Нам нужно многое здесь изменить: уволить непрофессионалов и нанять профессионалов. Дерегулировать отрасли, упростить правила, улучшить инфраструктуру и многое другое", – сказал Зеленский.

"Мой план заключается в том, чтобы сделать Украину одной из наиболее быстрорастущих и развивающихся экономик Европы. Я живу этим видением, и моё новое профессиональное и технократическое правительство будет действовать соответственно", - заключил президент Украины.