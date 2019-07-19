Мир не сможет достичь большинства целей устойчивого развития - доклад ФАО

CA-NEWS (UZ) - Мир не сможет достичь большинства Целей в области устойчивого развития (ЦУР), связанных с голодом, продовольственной безопасностью и питанием, говорится в докладе ФАО, опубликованном 18 июля.

«Доклад рисует мрачную картину. Через четыре года после утверждения Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года регрессия становится нормой, когда речь идет об искоренении голода и преобразовании сельского хозяйства и рационального использования природных ресурсов - будь то на суше или в наших океанах», - сказал главный статистик ФАО Пьетро Дженнари.

Более 820 миллионов человек все еще голодают сегодня. Число голодающих в мире растет уже третий год подряд и возвращается к уровням, наблюдаемым в 2010-2011 гг. Параллельно с этим, доля голодающих в общей численности населения также немного увеличилась: с 10,6 процента в 2015 году до 10,8 процента в 2018 году.

Мелкие аграрные производители, которые представляют собой большинство всех фермеров во многих развивающихся странах, сталкиваются с огромными проблемами в доступе к ресурсам и услугам, и в результате их доходы и производительность систематически ниже по сравнению с более крупными аграрными производителями.

В большинстве стран доходы мелких производителей продовольствия составляют менее половины доходов более крупных производителей. Различия в производительности мелких производителей по сравнению с более крупными производителями также заметны, хотя и менее выражены, чем в отношении доходов.

На протяжении 2016-2017 гг. колебания цен на продовольствие затронули более трети не имеющих выхода к морю развивающихся стран, каждую четвертую страну в Африке и Западной Азии и каждую пятую страну в Центральной и Южной Азии. С другой стороны, умеренный рост общих цен на продовольствие затронул все регионы.

В среднем, 60 процентов местных пород скота находятся под угрозой исчезновения в 70 странах, которые обладали информацией о статусе риска. В частности, в мире из 7155 местных пород домашнего скота (то есть пород, встречающихся только в одной стране) 1940 находятся под угрозой исчезновения. Примерами могут служить рогатый скот Фогера в Эфиопии или коза Гембронг на Бали.

Однако эта доля может быть еще выше, поскольку для двух третей местных пород скота, особенно на Ближнем и Среднем Востоке, в Африке и Азии, нет данных о состоянии риска для животных.

Доклад также предупреждает об «отсутствии прогресса в сохранении генетических ресурсов животных и отмечается, что предпринимаемые усилия по сохранению этих ресурсов являются недостаточными». Например, в мире хранится достаточно генетического материала, который позволил бы восстановить породу в случае вымирания, только для менее чем одного процента местных пород животных.

Положение дел с сохранением генетического материала растений обстоит несколько лучше.

В конце 2018 года глобальные запасы генетических материалов растений были сохранены в генных банках в 99 странах и 17 региональных и международных центрах, в которых насчитывалось 5,3 миллиона образцов - почти на три процента больше, чем в предыдущем году. Однако это главным образом связано с переносом существующих материалов в более качественные хранилища, а не с отражением добавленного разнообразия ресурсов.

Усилия по обеспечению разнообразия сельскохозяйственных культур по-прежнему недостаточны, особенно в отношении диких сородичей сельскохозяйственных культур, дикорастущих кормовых растений и забытых и недостаточно используемых видов сельскохозяйственных культур.

Сегодня треть морских рыбных запасов мира истощена по сравнению с 10% в 1974 году.

В докладе отмечается, что, несмотря на некоторые недавние улучшения в управлении рыбным хозяйством и состоянии запасов в развитых странах, доля запасов, вылавливаемых на биологически устойчивых уровнях, значительно сократилась в развивающихся странах.

Кроме того, около 30 процентов стран по-прежнему имеют низкий или средний показатель реализации ключевых международных инструментов по борьбе с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым промыслом, и около 20 процентов стран имеют низкий или средний показатель реализации ключевых инструментов, способствующих доступу мелких рыболовов к производственным ресурсам, услугам и рынкам.

Дефицит водных ресурсов затрагивают страны на всех континентах. Однако большинство стран, в которых отмечается высокий уровень дефицита воды с 2000 года, сосредоточены в Северной Африке, Западной Азии, Центральной и Южной Азии.

В период с 2000 по 2015 год мир потерял площадь лесов размером с Мадагаскар, главным образом в результате перевода лесов под сельскохозяйственные угодья. Большая часть этих потерь зарегистрирована в тропиках Латинской Америки, Африки к югу от Сахары и Юго-Восточной Азии.

Тем не менее, в 2010-2015 гг. темпы потери лесов в мире замедлились, и эта потеря была частично компенсирована увеличением площади лесов в Азии, Северной Америке и Европе.

В докладе предлагается ряд рекомендаций, направленных на изменение этих ухудшающихся тенденций.

В докладе подчеркивается, что содействие росту производительности и укреплению устойчивости и адаптационных возможностей мелких производителей продовольствия также имеют решающее значение для преодоления тенденции роста голода и сокращения числа людей, живущих в условиях крайней нищеты.

Ценовые колебания способствовали подрыву доступа людей к продовольствию и здоровым продуктам питания во многих развивающихся странах. Эту проблему можно решить путем улучшения информации о ценах, а также о предложении продовольствия и спросе на основные продукты питания, что позволит рынкам функционировать более эффективно.

Повышение эффективности использования воды и орошения в сельском хозяйстве и снижение потерь в муниципальных распределительных сетях, процессах промышленного и энергетического охлаждения являются главными проблемами, требующими немедленного решения, когда речь идет о дефиците воды.

Наконец, всем странам необходимо срочно осуществить преобразования в управлении рыбным хозяйством. Это также окажет положительное влияние на экономку: в целом, восстановление истощенных запасов может увеличить ежегодный выпуск рыбной продукции на 16,5 млн. тонн, а годовой доход от рыболовства на 32 млрд. долларов.