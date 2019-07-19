В Таджикистане в отношении более 100 родителей возбуждены уголовные дела. Они не пускали детей в школу

CA-NEWS (TJ) - В Таджикистане за первое полугодие в отношении 103 родителей в стране возбуждены уголовные дела за несоответствующее воспитание.

В основном, они обвиняются в том, что препятствовали учебе своих детей или выдавали несовершеннолетних дочерей замуж, сообщил «АП» источник в Генпрокуратуре Таджикистана.

За воспрепятствование обучению детей согласно нормам УК Таджикистана могут лишить свободы на срок до двух лет. А по статье 168 УК Таджикистана (выдача замуж девочки, не достигшей брачного возраста) родителей наказывают исправительными работами сроком до двух лет или ограничением свободы на срок до пяти лет либо арестом на срок до шести месяцев.

За первые шесть месяцев текущего года за несоблюдение норм закона Таджикистана «Об ответственности родителей за обучение и воспитание детей» привлечены к административной ответственности 2 тыс. 230 родителей.

Они оштрафованы на 165 сомони каждый за то, что не смогли контролировать своевременное посещение школы со стороны своих детей, упускали из вида посещения в ночное время центров компьютерных игр, бродяжничество детей.

За это время 299 таджикистанцев оштрафованы за нарушения норм закона «Об упорядочении традиций, торжеств и обрядов».

Они обвиняются, в основном, в том, что проводили пышные свадьбы, дни рождения, нарушили нормы закона в части организации похорон своих близких усопших