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  19 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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До 2022 года Казахстан планирует увеличить товарооборот с Таджикистаном до $2 млрд

CA-NEWS (TJ) -  В Душанбе проходит заседание делового совета «Таджикистан – Казахстан» с участием представителей 21-й компании – ведущих экспортёров Казахстана в области машиностроения, строительства, телекоммуникаций, медицины, сельского хозяйства, пищевой промышленности. Это уже 9-я миссия казахстанских предпринимателей в Таджикистане, сообщает информагентство «Avesta».

Таджикистан представили министерства транспорта, экономического развития и торговли, промышленности и энергетики, сельского хозяйства, а также ряд ведущих предпринимателей.

Как сообщили организаторы мероприятия, основной целью заседания стало налаживание прямых контактов между таджикистанскими и казахстанскими предпринимателями, активизация торговых отношений.

Как отметил в беседе председатель Торгово-промышленной палаты РТ Джамшед Джумахонзода, мероприятие направлено на активизацию двустороннего сотрудничества в торгово-экономической сфере.

По словам посла Казахстана Аскара Тажибаева, для взаимоотношений между двумя государствами характерно взаимное доверие и близость позиций по многим международным и региональным проблемам.

«Сейчас Казахстан является вторым партнером Таджикистана по товарообороту, будем надеяться, что в ближайшее время нам удастся занять лидирующую позицию. Ежегодный товарооборот между государствами составляет почти 900 млн долларов. До 2022 года планируется увеличить товарооборот между странами до двух миллиардов долларов», – сказал Аскар Тажибаев.

На мероприятии состоялось подписание двусторонних контрактов между компаниями ООО «Баракати Истиклол» из Таджикистана и «Тургень-экопродукт» из Казахстана.

«Мы занимаемся очень долгое время производством экопродуктов, меда, необычного сока прямого отжима, джемов. Наша продукция реализуется в ОАЭ, России, Китае, Кыргызстане и Узбекистане. Теперь мы хотим попробовать освоить рынок Таджикистана, который мы выбрали не случайно, здесь находятся давние наши партнёры», – сказала корреспонденту НИАТ «Ховар» экспортный директор казахстанской компании «Тургень-экопродукт» Эльмира Темиралиева.

По её словам, первые поставки компания планирует осуществить уже в сентябре, всё будет зависеть от логистики.

Как отмечает издание, на сегодняшний день в Таджикистане функционируют свыше 80 совместных предприятий.

Напомним, на прошлой неделе состоялся официальный визит премьер-министра Казахстана Аскара Мамина. В рамках этого визита было подписано 11 документов, направленных на укрепление казахско-таджикского сотрудничества, заключены контракты на общую сумму свыше 80 млн долларов.

В рамках мероприятия состоялись презентации продукции казахстанских предприятий, подписание двусторонних соглашений, встречи в формате В2В.

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