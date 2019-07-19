Иран задержал нефтяной танкер в Персидском заливе (видео)

CA-NEWS (CA) - Патруль Корпуса стражей исламской революции задержал в Персидском заливе иностранный танкер, на борту которого был «миллион литров контрабандного топлива», сообщает агентство Tasnim.

Это произошло к югу от острова Ларек в минувшее воскресенье, 14 июля. Судно намеревалось доставить эту нефть на другие иностранные корабли.

В Вашингтоне назвали действия Тегерана нарушением безопасного судоходства в районе и призвали немедленно отпустить танкер.

Власти Ирана обнародовали видеозапись задержания иностранного танкера.