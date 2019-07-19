Казахстан вошел в десятку стран по развитию электронного правительства

Уровень цифровой грамотности населения РК (%)

CA-NEWS (KZ) - Развитие «умных городов» Казахстана сопровождается ростом уровня цифровой грамотности населения. Доля казахстанцев, умеющих пользоваться персональным компьютером, смартфоном и другими технологиями, увеличилась с 77% до 80%, передает Finprom.kz.

В мире активно развивающейся цифровизации одной из актуальных инновационных тенденций является развитие «умных городов» (smart city).

Суть таких городов – повышение эффективности управления городскими ресурсами и услугами и совершенствование инфраструктуры за счёт внедрения инновационных решений с целью создания комфортных условий для граждан.

В частности, в Казахстане была разработана концепция Smart сity в целях повышения эффективности работы городских служб и внедрения «умных технологий».

В создании «умных городов» важную роль играет как цифровизация, так и взаимодействие населения с правительством.

В рейтинге ООН развития электронного правительства Казахстан занял 39-е место. При этом Казахстан вошёл в десятку стран Азии, заняв 8-е место. Лидерами стали такие азиатские страны, как Республика Корея, Сингапур и Япония. По индексу развития электронного правительства Казахстан вошёл в группу стран с «очень высоким уровнем».

Индекс развития электронного правительства отражает состояние развития электронного правительства государств. Наряду с оценкой моделей развития веб-сайтов в стране, индекс развития электронного правительства включает характеристики доступа, такие как уровень инфраструктуры и уровень образования, чтобы отразить то, как страна использует информационные технологии.

Сейчас в Казахстане функционируют 6 проектов «умных городов»: Smart Nur-Sultan, Smart Almaty, Smart Aqkol, Smart Petropavl, Smart Aktobe и Smart Qaraganda.

Зачастую формирование «умного города» предусматривает внедрение эффективных технологий в такие отрасли, как государственные услуги, управление транспортной сетью, рациональное использование природных ресурсов, здравоохранение, образование, инновационные сельское хозяйство и утилизация отходов. В 2017 году для каждого региона, в зависимости от специфики развития, были определены ключевые сферы.

К примеру, в Нур-Султане приоритетными сферами являются безопасность и ЖКХ. Сейчас непосредственно в сфере ЖКХ в столице запущен проект «Smart уличное освещение».

Ожидаемые результаты проекта — экономия электроэнергии до 48%, дополнительная экономия электроэнергии в размере 13,6% за счёт применения режима диммирования 50% освещения, значительное сокращение затрат на выезд бригад и визуальный осмотр, так как система передаёт информацию о состоянии ламп на монитор диспетчера.

Кроме того, в Нур-Султане разработаны Smart проекты в сфере социальной службы и инфраструктуры, а также в сферах бизнеса, инноваций, туризма и культуры.

В Алматы приоритетными являются такие сферы, как транспорт и умное управление. Среди уже реализованных проектов в рамках Smart Almaty можно отметить Open Almaty, Almatybike, «Онай», «Алматы паркинг», АИС «Безопасность дорожного движения» и Mit Education.

Также реализуются следующие проекты: «Ситуационный центр», «Доступный сервис для жильцов», «Комфортный город», «Открытые данные».

Создание «умных городов» должно сопровождаться высоким уровнем цифровой грамотности населения и наличием средств связи.

За 2018 год доля населения в возрасте от 6 до 74 лет, обладающего навыками использования персонального компьютера, смартфона, планшета, ноутбука; стандартных программ; получения услуг и сервисов через Интернет, составила 79,6% – на 2,5 п. п. больше, чем годом ранее (77,1%).

Среди регионов лидером по цифровой грамотности стал Алматы: доля населения, обладающего навыками использования всех этих технологий, увеличилась с 81,6% до 87,2%. Также в тройке лидеров Алматинская область (86,7%) и Нур-Султан (85,4%).

На конец июня текущего года в РК число абонентов фиксированного интернета достигло 2,5 млн единиц – на 1,9% больше, чем на конец 2018 года (2,46 млн единиц).