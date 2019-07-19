В Узбекистане в детской больнице обнаружили клопов (видео)

- Узбекистан, происшествия
- 11:28, 19 июля 2019
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CA-NEWS (UZ) - Пользователи выложили видео, сделанное в детском отделении больницы города Янгиер в Сырдарьинской области.
Видео вышло в группе "Эхо Узбекистана" в Facebook.
Как отмечает автор видео, эта ситуация в больнице происходит уже после дезинфекции. Несмотря на якобы сделанную дезинфекцию видно, как на кроватях пациентов ползают десятки больших и маленьких клопов.
Минздрав пока не дал комментариев по поводу видео.
Отметим, что ранее МВД Узбекистана сообщило, что не будет комментировать сообщения информационных изданий, которые не имеют аккредитации в стране. Как отмечалось в сообщении министерства, «некоторые сайты, интернет-пользователи, блогеры, используя это в своих интересах, распространяют в социальных сетях информацию, подготовленную на основе неподтвержденной, ложной информации, основанной на однобоком мнении».