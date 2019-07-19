Тают светофоры, асфальты и умирают люди. Аномальная жара в Центральной Азии

CA-NEWS (KG) - В странах Центральной Азии начался самый жаркий период лета, называемый «чилля» (чилде, шилде), что в переводе с фарси означает «сорок дней». Это период изнуряющего 40-дневного безветренного летнего зноя, который длится с конца июня до начала августа.

На этой и следующей неделе по всему региону синоптики прогнозируют аномальную жару.

Казахстан

На большей части республики сохраняет свое влияние антициклон, где ожидается погода без осадков. Лишь на западе, юго-западе и востоке Казахстана будут проходить атмосферные фронты, которые принесут с собой дожди с грозами, усиление ветра, сообщает Казгидромет.

В Алматинской, Жамбылской, Актюбинской, Карагандинской, Туркестанской, местами в Мангистауской, Костанайской областях ожидается сильная жара. В Кызылординской области местами – очень сильная жара.

В Кызылординской, Туркестанской, Алматинской, местами в Жамбылской, Актюбинской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность

К примеру, погода в Алматы достигает 37 градусов, в Нур-Султане — до 31.

В Шымкенте днем столбики термометров поднимутся до 38-41 градуса, ночью температура составит 26-29 градусов выше нуля.

В Сарыагаше, как пишет otyrar.kz, расплавился светофор, перегрелся. Но даже в таком состоянии он продолжал работать, правда, по словам автора видео, не совсем по правилам.

В Алматы пользователь Instagram сфотографировал "поплывший" асфальт.

В выходные дни предполагается перестройка барического поля и на северные области Казахстана вместе с атмосферными фронтами начнет поступать прохладный и влажный воздух с районов Урала.

Медленно перемещаясь в юго-восточном направлении, атмосферные фронты будут вызывать на своем пути местами кратковременные дожди, грозы, шквалистый ветер, возможно град и ослабление жары.

Но в южных областях республики еще жарко, максимальная температура воздуха по-прежнему преимущественно плюс 38…45°С.

Кыргызстан

В Кыргызстане до 21 июля продержится жара до +39 градусов. Об этом АКИpress 18 июля сообщили в пресс-службе Кыргызгидромета.

«До 21 июля максимальная температура воздуха будет +38...+39 градусов, а после ожидается понижение на 2-3 градуса», - сообщили в ведомстве.

Узбекистан

Аномальная жара, которая длится в Узбекистане уже вторую неделю без перерыва, установила новые рекорды.

Один из максимумов достигнут 15 июля в Андижане, когда воздух раскалился до +39,7. Предыдущий рекорд принадлежал 1962-му году (+39,6).

18 июля рекордами аномальной жары отметились сразу три города Узбекистана: Нукус +45, что на 1,2 градуса больше, чем в 1986 году; Бухары +43,2, что на 0,3 градуса больше, чем в 1995 году; Ургенч +42,6, предыдущий рекорд был установлен в 1979 году (+41,6).

По данным «Узгидромета», максимальная температура воздуха в Ташкенте составляет не выше +42. Напомним, рекорд для Ташкента установил день 18 июля 1997 года, когда было +44,6. Однако по данным местных СМИ, в реальности в страну жаркий циклон с Ирана принёс температуру воздуха в +70 градусов на солнце.

Как сообщают очевидцы в соцсетях, подкрепляя свои слова фотографиями, на солнце в Ташкенте бывает до 60 градусов жары, а в Навои фиксировали и +70. Однако официальная метеорологическая служба не подтверждает эти данные, поскольку в таких условиях необходимо отменять повсеместно рабочие дни и переводить страну на всеобщую сиесту.

В «Узгидромете» ответили на обвинения пользователей о том, что синоптики «утаивают» истинные значения температуры, что на самом деле температура воздуха в дневные часы достигает 47-50°, а кое-кто приводит данные своих бытовых приборов, которые показывают значения 60° и выше.

"Уличные термометры находятся под прямым воздействием солнца. Эти термометры показывают не температуру воздуха, а температуру нагрева в результате попадания солнечных лучей", — заявили синоптики.

По словам специалистов, правильный прогноз погоды составляется в специальном помещении, которое проветривается. Кроме того, термометр для измерения температуры устанавливается на два метра выше уровня земли.

В эти дни участились случаи солнечных ударов, люди на улицах теряют сознание, а кондиционеры непрерывно работают на пределе своих мощностей. На днях в Ташкенте 14-летней девушке стало плохо. По данным ГУВД столицы, 15 июля в Юнусабадском районе была госпитализирована 14-летняя Мохинур Б. Девочка накануне получила солнечный удар, но сразу серьезного недомогания не почувствовала. И только утром, когда ей стало нехорошо, и она потеряла сознание, родные доставили девочку в медицинское учреждение.

А ранее, из-за жары на станции метро "Пахтакор" на железнодорожное полотно упала 58-летняя женщина. В обоих случаях обошлось без жертв.



Таджикистан

Отметим, что в эти дни аномальная жара наблюдается также в Таджикистане. Синоптики прогнозируют заток сухого жаркого воздуха на территорию страны.

Синоптики сообщили, что в северных и центральных районах Таджикистана до 23 июля столбик термометра поднимется до 43 градусов, а в южных - до 46. Повышенный температурный фон синоптики объясняют затоком сухого жаркого иранского воздуха через территории Туркменистана и Узбекистана.

КЧС республики предупреждала жителей, что жара может привести к таянию снегов, ледников и увеличения уровня воды в реках Пяндж и Вахш.

Туркменистан

В Туркменистане температура поднимfется выше +40 градусов почти по всей стране, за исключением побережья Каспийского моря. В городе Туркменбаши столбик термометра колеблется от +38 до +25.

В столице в самые жарки дни температура поднимется до +44 градусов и в самые прохладные не опустится ниже +34. В Мары и Туркменабате температура будет держаться не ниже +40 градусов, сообщает Хроники Туркменистана.

Много автобусных остановок в Ашхабаде оборудованы кондиционерами, однако в наступившие жаркие дни они не работают. По словам пассажиров, на некоторых остановках вентиляторы в кондиционерах работают, но лишь загоняют внутрь горячий воздух, а не охлаждают.

В Туркменистане из-за продолжающейся аномальной жары участились смертельные случаи среди населения. Об этом сообщают корреспонденты Азатлыка в Ашхабаде и другие медиа.

По словам одного из корреспондентов в Ашхабаде, ему известны по меньшем мере десятки случаев со смертельным исходом из-за жары, в том числе среди собственных близких и знакомых. Многим жителям становится плохо в общественных местах и автобусных остановках.

"Почти каждый день на автобусных остановках и улицах умирают люди. Зачастую говорят, что им стало плохо с сердцем", - отмечает корреспондент Азатлыка.

Вместе с тем сообщается о фактах занижения температуры властями страны.

"На минувшей неделе в Туркменистане стояла аномальная жара. Температура воздуха в тени доходила до 48 градусов, а на солнцепеке ее уровень без специального термометра и вовсе невозможно было определить. Однако официальные власти занижали эти показатели на несколько градусов. Так, в прогнозе погоды, ежедневно передаваемом в конце новостной телепрограммы «Ватан», населению сообщалось, что жара будет в пределах 41-42 градусов", сообщает независимое издание "Альтернативные новости Туркменистана".

Местные наблюдатели отмечают, что сохранившийся с советских времен закон запрещает работу предприятий при достижении температуры воздуха отметки в 45 градусов. По их мнению, возможно, во избежание остановки работы, власти страны не признают наличие аномальной жары.