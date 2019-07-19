Алматы признали самым благоприятным городом для бизнеса в Казахстане

CA-NEWS (KZ) - Алматы признали самым благоприятным городом в Казахстане для ведения бизнеса. Об этом говорится в ежегодном докладе Doing Business Всемирного банка, как сообщает «Хабар 24».
Мегаполис лидирует по трем индикаторам – подключению к системе электроснабжения, регистрации недвижимого имущества и получению разрешений на строительство.
Столица Казахстана Нур-Султан – на первом месте по индикатору регистрации предприятий. Здесь более доступны электронные процедуры.
Восточно-Казахстанская и Павлодарская области также разделяют с Алматы самый высокий рейтинг по регистрации недвижимости.
Как отмечает издание, в ежегодном исследовании Всемирного Банка участвуют около двухсот стран.
Аналитики считают, что за два года в Казахстане в целом стало легче вести бизнес, благодаря усовершенствованию ряда законодательных норм.
Несмотря на торговые войны, экономика Центральной Азии в ближайшие два года может вырасти.
Такие прогнозы дают международные эксперты, которые отмечают, что влиять на эти процессы будет Казахстан.