Число погибших из-за пожара в аниме-студии в Киото возросло до 33

- Азия и мир, происшествия
- 12:39, 19 июля 2019
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- Обновлено: 13:27, 19 июля 2019
CA-NEWS (CA) - Число жертв пожара на студии аниме Kyoto Animation в Киото (Япония) достигло 33, сообщает издание NHK.
Отмечается, что пострадали 36 человек. На месте происшествия задержан 41-летний мужчина, который предположительно разлил бензин внутри студии и поджег его. Сейчас он находится в больнице с ожогами.
Очевидцы сообщили, что перед пожаром слышали крики «Умрите!». Директор студии заявил, что они получили письма с угрозами на электронную почту.
Полиция выяснила, что поджигатель за полчаса до случившегося купил 40 л бензина на автозаправке, расположенной недалеко от студии.
По информации пользователей японского анонимного форума Futaba, утром неизвестный пользователь оставил сообщение о том, что планирует устроить пожар в студии.
«Смогу ли я появиться в новостях?» – написал он.
Пожар произошел 18 июля в 10:30 утра по местному времени. Огонь ликвидировали через пять часов. В спасательных работах было задействовано около 40 пожарных расчетов.
Студия Kyoto Animation основана в 1981 году. Она занимается производством и дистрибьюцией аниме-контента, а также обучает аниматоров.