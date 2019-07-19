Число погибших из-за пожара в аниме-студии в Киото возросло до 33

CA-NEWS (CA) - Число жертв пожара на студии аниме Kyoto Animation в Киото (Япония) достигло 33, сообщает издание NHK.

Отмечается, что пострадали 36 человек. На месте происшествия задержан 41-летний мужчина, который предположительно разлил бензин внутри студии и поджег его. Сейчас он находится в больнице с ожогами.

Очевидцы сообщили, что перед пожаром слышали крики «Умрите!». Директор студии заявил, что они получили письма с угрозами на электронную почту.

Полиция выяснила, что поджигатель за полчаса до случившегося купил 40 л бензина на автозаправке, расположенной недалеко от студии.

По информации пользователей японского анонимного форума Futaba, утром неизвестный пользователь оставил сообщение о том, что планирует устроить пожар в студии.

«Смогу ли я появиться в новостях?» – написал он.

Пожар произошел 18 июля в 10:30 утра по местному времени. Огонь ликвидировали через пять часов. В спасательных работах было задействовано около 40 пожарных расчетов.

Студия Kyoto Animation основана в 1981 году. Она занимается производством и дистрибьюцией аниме-контента, а также обучает аниматоров.