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  19 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Европарламент утвердил членов делегации по связям со странами Центральной Азии

CA-NEWS (CA) -  Европейский парламент на пленарной сессии в Страсбурге 17 июля утвердил состав 44 межпарламентских делегаций, в том числе – делегации ЕП по связям со странами Центральной Азии, передает Казинформ.

В делегацию ЕП по связям со странами Центральной Азии вошли 19 евродепутатов. От крупнейшей политической группы «Европейская народная партия» в неё вошли 4 депутата: Кристиан Долешаль, Кинга Галь, Фульвио Мартушелло и Ружа Тун.

В состав делегации также вошли четыре депутата от «Прогрессивного альянса социалистов и демократов», в их числе Андрис Америкс, Влодимирш Чимошевичш и Гюнтер Зидль. Ещё один представитель социал-демократов определится в скором времени.

От группы «Обновить Европу» в делегацию заявлены: Крис Дэвис, Энгин Эроглу и Виктор Успаских.

По два депутата представляют следующие группы: от «Зелёные/Европейский свободный альянс» – Никлас Нинасс и Ален Смит; от «Идентичность и Демократия» – Иван Давид и Тьерри Мариани; от «Европейские консерваторы и реформисты» – Еуген Юржица и Яцек Сарюж-Вольский.

Одним депутатом представлены «Европейские объединённые левые/Лево-зелёные Севера» (Малин Бьёрк) и депутат, который не присоединился ни к одной политической группе (Эндрю Ингланд).

Главы делегаций и их заместители будут выбраны на собраниях делегаций в сентябре.

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