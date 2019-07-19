Европарламент утвердил членов делегации по связям со странами Центральной Азии

CA-NEWS (CA) - Европейский парламент на пленарной сессии в Страсбурге 17 июля утвердил состав 44 межпарламентских делегаций, в том числе – делегации ЕП по связям со странами Центральной Азии, передает Казинформ.

В делегацию ЕП по связям со странами Центральной Азии вошли 19 евродепутатов. От крупнейшей политической группы «Европейская народная партия» в неё вошли 4 депутата: Кристиан Долешаль, Кинга Галь, Фульвио Мартушелло и Ружа Тун.

В состав делегации также вошли четыре депутата от «Прогрессивного альянса социалистов и демократов», в их числе Андрис Америкс, Влодимирш Чимошевичш и Гюнтер Зидль. Ещё один представитель социал-демократов определится в скором времени.

От группы «Обновить Европу» в делегацию заявлены: Крис Дэвис, Энгин Эроглу и Виктор Успаских.

По два депутата представляют следующие группы: от «Зелёные/Европейский свободный альянс» – Никлас Нинасс и Ален Смит; от «Идентичность и Демократия» – Иван Давид и Тьерри Мариани; от «Европейские консерваторы и реформисты» – Еуген Юржица и Яцек Сарюж-Вольский.

Одним депутатом представлены «Европейские объединённые левые/Лево-зелёные Севера» (Малин Бьёрк) и депутат, который не присоединился ни к одной политической группе (Эндрю Ингланд).

Главы делегаций и их заместители будут выбраны на собраниях делегаций в сентябре.