В ООН отмечают Международный день Нельсона Манделы

CA-NEWS (CA) - Сегодня дипломаты и сотрудники штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке отправятся в Бруклин, где накормят бедных и бездомных. Так они отметят Международный день Нельсона Манделы – мужественного борца с апартеидом и бывшего президента Южной Африки, передает служба новостей ООН.



Выступая на мероприятии, посвященном памяти Нельсона Манделы, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сказал, что тот олицетворял мужество, сострадание и преданность идеям свободы и социальной справедливости. По словам Гутерриша, призыв южноафриканского лидера к единству и миру сегодня, когда в разных странах поднимается волна ненависти, особенно актуален.

«В мире не утихают конфликты, построенная нами система многосторонних отношений – под угрозой, во многих странах идет наступление на права человека», - предупредил Генсек и призвал в ответ, «руководствуясь мужеством и мудростью Нельсона Манделы, встать на защиту ценностей и принципов Устава ООН».

Гутерриш напомнил, что буквально в июне запустил стратегию и план действий по борьбе с языком вражды. Их цель – скоординировать усилия в деле противостояния этому явлению, которое все глубже проникает в общество. Глава ООН также поручил своей команде разработать план действий по охране мест отправления религиозных обрядов.

В прошлом году на сентябрьском саммите в Нью-Йорке главы государств и правительств и представители гражданского общества пообещали сделать все, чтобы построить процветающий, инклюзивный и справедливый мир. Они же провозгласили период с 2019 по 2028 годы Десятилетием Нельсона Манделы.

Генеральный секретарь подчеркнул важность конкретных действий и призвал, как и каждый год, отметить Международный день Нельсона Манделы, оказывая помощь другим. Он сообщил, что дипломаты и сотрудники ООН будут кормить бедных и безработных в районе Браунсвилль в Бруклине. Именно туда отправился Нельсон Мандела, когда после 27-летнего заключения в 1994 году впервые приехал в Нью-Йорк.

«Каждый из нас может сделать что-то, чтобы изменить мир. Это наша общая обязанность», - заключил Антониу Гутерриш.