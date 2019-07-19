РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  19 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В ООН отмечают Международный день Нельсона Манделы

CA-NEWS (CA) -  Сегодня дипломаты и сотрудники штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке отправятся в Бруклин, где накормят бедных и бездомных. Так они отметят Международный день Нельсона Манделы – мужественного борца с апартеидом и бывшего президента Южной Африки, передает служба новостей ООН.

Выступая на мероприятии, посвященном памяти Нельсона Манделы, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сказал, что тот олицетворял мужество, сострадание и преданность идеям свободы и социальной справедливости. По словам Гутерриша, призыв южноафриканского лидера к единству и миру сегодня, когда в разных странах поднимается волна ненависти, особенно актуален.

«В мире не утихают конфликты, построенная нами система многосторонних отношений – под угрозой, во многих странах идет наступление на права человека», - предупредил Генсек и призвал в ответ, «руководствуясь мужеством и мудростью Нельсона Манделы, встать на защиту ценностей и принципов Устава ООН».

Гутерриш напомнил, что буквально в июне запустил стратегию и план действий по борьбе с языком вражды. Их цель – скоординировать усилия в деле противостояния этому явлению, которое все глубже проникает в общество. Глава ООН также поручил своей команде разработать план действий по охране мест отправления религиозных обрядов.

В прошлом году на сентябрьском саммите в Нью-Йорке главы государств и правительств и представители гражданского общества пообещали сделать все, чтобы построить процветающий, инклюзивный и справедливый мир. Они же провозгласили период с 2019 по 2028 годы Десятилетием Нельсона Манделы.

Генеральный секретарь подчеркнул важность конкретных действий и призвал, как и каждый год, отметить Международный день Нельсона Манделы, оказывая помощь другим. Он сообщил, что дипломаты и сотрудники ООН будут кормить бедных и безработных в районе Браунсвилль в Бруклине. Именно туда отправился Нельсон Мандела, когда после 27-летнего заключения в 1994 году впервые приехал в Нью-Йорк.

«Каждый из нас может сделать что-то, чтобы изменить мир. Это наша общая обязанность», - заключил Антониу Гутерриш.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Во время тушения пожара на складе в Алматы произошло несколько вспышек и взрывов
  • В Таджикистане госэнергохолдинг пытаются спасти через повышение тарифов на "свет"
  • Таджикистан обратился к России с просьбой сделать заявление по инциденту с задержанием граждан РТ
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×