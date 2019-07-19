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  19 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Какими природными ресурсами обладает Таджикистан?
Нефть
Нефть

CA-NEWS (TJ) -  В 20 месторождениях Таджикистана на глубине 3-5 тыс. метров имеются огромные запасы нефти и газа. Об этом накануне сообщил журналистам на пресс-конференции начальник Главного управления геологии Таджикистана Илхомджон Оймахмадзода, передает Avesta.

По его данным запасы нефти в республике оцениваются в объеме более 2 млн. тонн, а газа – более 3 млрд. кубометров. И в настоящее время осуществляется разработка месторождений.

Кроме того, в Таджикистане имеются большие запасы золота, серебра, черных, цветных и драгоценных металлов, самоцветных и декоративных камней, радиоактивных веществ.

На сегодняшний день Таджикистан заключил контракты с 22 компаниями на сумму 108 млн. сомони.

В стране выполняются геологоразведочные работы, как за счёт государственного бюджета, так и за счёт зарубежных инвестиций.

В частности, в 2019 году были выданы лицензии компании «ТВЕА Душанбе горная промышленность» на право проведения геологоразведочных работ на месторождении золота Кумарги Боло Айнинского района, ООО «Апрелевка» на геологоразведочные работы на местах проявления золота на территории Б.Гафуровского и Матчинского районов.

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