МВФ предоставит Монголии 6-й транш после проверки собственного капитала банков

CA-NEWS (MNG) - Глава рабочей группы Международного валютного фонда (МВФ) Джефф Готтлиб сообщил, что задержка с выдачей следующего транша в рамках программы расширенного финансирования, реализуемой МВФ в Монголии, связана с ожиданием завершения аудиторской проверки источников собственного капитала коммерческих банков Монголии, передает «Монцамэ».

В частности, со стороны независимой финансовой организации проводится аудиторская проверка достаточности собственного капитала коммерческих банков в защите от финансового риска.

После завершения этой работы совет директоров МВФ рассмотрит и решит вопрос выдачи очередного шестого транша.

«Что касается фискальной политики Монголии, то важно поддерживать оптимальные распределение и структуру бюджета наряду с контролем за бюджетными расходами», – сказал глава рабочей группы МВФ.

Напомним, что Монголия начала реализовывать трёхгодичную программу расширенного финансирования МВФ с 2017 года.

В рамках этой программы стороны договорились о получении льготного кредита на общую сумму в $5.3 млрд для улучшения платёжного баланса и макроэкономических показателей.

Но в ходе осуществления программы процесс финансирования замедлился и шестой транш МВФ был отложен.